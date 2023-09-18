Друге цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором





Суховантаж "Resilient Africa" під прапором Палау увійшов близько 22:00 в акваторію порту "Чорноморськ", ставши другим цивільним судном від початку війни, що поза рамками зернового коридору досягло українського порту "Великої Одеси", свідчать дані ресурсу MarineTraffic.

Як повідомляє Адміністрація морських портів України у фейсбуці, балкери Aroyat і Resilient Africa сьогодні, 16 вересня, були відшвартовані біля причалів у порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тис. тонн пшениці. Після завантаження, українську агропродукцію буде доставлено до країн Африки та Азії.

Турецький суховантаж Aroyat під прапором Палау увійшов в акваторію порту "Чорноморськ" близько 18:00. Судно було першим цивільним судном від початку війни, яке поза рамками зернового коридору досягло українського порту "Великої Одеси".

Раніше віцепрем'єр із відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, повідомив, що балкер Aroyat дедвейтом 18,3 тис. тонн і Resilient Africa дедвейтом 3,3 тис. тонн ідуть у порт "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тис. тонн пшениці для країн Африки та Азії.

За його словами, їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Він зазначив, що раніше встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор використовували для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ. Так, із 15 серпня тимчасовим коридором скористалося 5 суден: контейнеровоз Joseph Schulte, балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy і Puma.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна" на евакуацію очікує ще одне судно.