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АНАЛІТИКА

Суд узяв Шуфрича під варту без права на заставу

23:40 15.09.2023 |

Політика

 

Суд у п'ятницю, 15 вересня, обрав запобіжний захід депутату Верховної Ради України Нестору Шуфричу. Його триматимуть під вартою два місяці без права внесення застави, передає кореспондент "Суспільного" з зали суду.

Шуфрича відправили до слідчого ізолятора (СІЗО) за підозрою в державній зраді.

Він - народний депутат, обраний від нині вже забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), голова парламентського комітету зі свободи слова. Засідає в Раді з 1998 року, а в 2006-2007 роках був міністром з надзвичайних ситуацій у другому уряді Віктора Януковича.

У чому підозрюють Шуфрича

За даними слідства, Шуфрич "виконував завдання" одного з колишніх заступників секретарів Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Володимира Сівковича, який у 2014 році виїхав до Москви і начебто був завербований Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ.

Служба безпеки України (СБУ) стверджує, що завданням Шуфрича була підривна діяльність в інформаційній сфері. "Він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава - нібито штучне утворення, що в України та Росії єдина історія, і що українці та росіяни - нібито "один народ", - кажуть в СБУ. В Офісі генерального прокурора наголошують, що навіть "знаючи про окупацію державою-агресором частини території України, він продовжував здійснювати підривну діяльність".

Правоохоронці провели обшуки в Шуфрича - за його місцями проживання та у близького оточення. За офіційною інформацією, вилучили заборонену радянську символіку. Тим часом низка українських ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що в Шуфрича виявили "документ з концепцією автономії" Донецької та Луганської областей, під яким стоїть його підпис і Віктора Медведчука.

За підозрою в держзраді нардепу загрожує до 15 років ув'язнення.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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