В Україні з 1 квітня 2024 року планують збільшити мінімальну заробітну плату до ₴8 тисяч

[thumb=left][/thumb]Про це на пресконференції заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами Шмигаля, Президент України доручив уряду опрацювати питання підвищення мінімальної заробітної плати у 2024 році.

«І з 1 квітня мінімальна заробітна плата зросте до ₴8 тисяч. Ми заклали це в цифри бюджету», - сказав Прем'єр.

Як повідомлялося, мінімальна заробітна плата в Україні становить ₴6 700 і не змінювалася з 1 жовтня 2022 року.