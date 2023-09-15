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В Україні з 1 квітня 2024 року планують збільшити мінімальну заробітну плату до ₴8 тисяч
17:30 15.09.2023 |
[thumb=left][/thumb]Про це на пресконференції заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
За словами Шмигаля, Президент України доручив уряду опрацювати питання підвищення мінімальної заробітної плати у 2024 році.
«І з 1 квітня мінімальна заробітна плата зросте до ₴8 тисяч. Ми заклали це в цифри бюджету», - сказав Прем'єр.
Як повідомлялося, мінімальна заробітна плата в Україні становить ₴6 700 і не змінювалася з 1 жовтня 2022 року.
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