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СБУ прийшла з обшуками до голови комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело
09:50 15.09.2023 |
Співробітники Служби безпеки України (СБУ) прийшли з обшуками до народного депутата групи "Платформа за життя та мир", голови парламентського комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича в п'ятницю.
Як повідомляють джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в СБУ, нардепа підозрюють у державній зраді.
За даними співрозмовника агентства, Шуфрич тісно працював із також обвинувачуваним у державній зраді екснардепом, ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, який із московського офісу координував роботу російської агентури в Україні, зокрема колишнього начальника кримського главку СБУ Олега Кулініча, затриманого торік.
"Очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним із рупорів кремля в Україні", - додало джерело.
Стаття на тему:
13.07.23 ВР відмовилася внести до порядку денного проєкт постанови про відкликання Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова
Члени фракції "Європейська солідарність" 10 липня зареєстрували у ВР проєкт постанови №9469, яким пропонують відкликати Нестора Шуфрича з посади голови парламентського комітету з питань свободи слова.
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