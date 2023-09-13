Законопроєкт про спрощення зміни цільового призначення землі пройшов комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики підтримав законопроєкт, який передбачає спрощення процедури зміни цільового призначення землі для економічного відновлення.

Про це повідомив автор законопроєкту народний депутат Дмитро Кисилевський у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Щойно аграрний комітет Верховної Ради схвалив у першому читанні законопроєкт №9627 мого авторства про кардинальне спрощення процедури зміни цільового призначення землі для економічного відновлення. Йдеться про скорочення цієї процедури з 1-3 років до 1,5 місяця», - зазначив депутат.

Так, за новою процедурою для зміни цільового призначення землі буде достатньо висновку уповноваженого органу містобудування та архітектури місцевої ради щодо можливості розміщення запланованого об'єкту без обовʼязкового розроблення містобудівної документації та документації із землеустрою.

Спрощена процедура стосуватиметься земель за межами населених пунктів, щодо яких ще немає розробленої містобудівної документації. Вона діятиме для обʼєктів промисловості та енергетики на період воєнного стану та протягом 5 років після його припинення.

Документ, який буде підставою для зміни цільового призначення землі, одночасно даватиме можливість здійснювати проєктування об'єкту будівництва.

Як зауважив Кисилевський, з середини 2022 року спрощена процедура зміни цілього призначення землі діє для релокованих підприємств, мультимодальних терміналів, портів на Дунаї, житла для ВПО, інженерно-комунікаційних мереж, об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури.

Законопроєкт №9627 розширює дію спрощеної процедури на обʼєкти промисловості та енергетики.

Як повідомлялося, 9 червня набрав чинності закон 2247-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану», який спростив процедуру надання та зміни цільового призначення земельних ділянок для розміщення підприємств, що евакуюються із зони бойових дій, об'єктів для тимчасового перебування ВПО, для ведення сільського господарства, сталого функціонування газотранспортної та газорозподільної систем, водопостачання та водовідведення, виробництва тепла, електронних комунікацій тощо.