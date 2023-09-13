Відновлення великої приватизації. У Прозорро.Продажі опубліковано 15 об'єктів – список

У системі Прозорро.Продажі вже опубліковані 15 об'єктів великої приватизації. Це означає, що згодом вони з'являться на майданчику.

Запуск великої приватизації через Прозорро.Продажі очікували ще на початку липня.

Згідно з даними Прозорро.Продажі, Фонд держмайна підготував до приватизації:

1. ДП "Уманський лікеро-горілчаний завод" (єдиний майновий комплекс)

2. Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія Украгролізинг" (державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу)

3. ПрАТ "Індар" (70,70% акцій)

4. ДП "Завод алюмінієвої фольги" (єдиний майновий комплекс)

5. ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (частка розміром 51%)

6. АТ "Оріана" (99,99% акцій)

7. ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,57% акцій)

8. ПАТ "Сумихімпром" (99,99% акцій)

9. АТ "Українські енергетичні машини" (75,22% акцій)

10. АТ "Завод "Електроважмаш" (100% акцій)

11. АТ "Дніпровський електровозобудівний завод" (100% акцій)

12. ПАТ "Азовмаш" (50% акцій)

13. ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" (єдиний майновий комплекс)

14. АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (100% акцій)

15. ПАТ "Центренерго" (78,29% акцій)

Аукціони з продажу великих державних активів на період воєнного стану було заблоковано відповідним законом у червні минулого року.

Рада розблокувала велику приватизацію 30 травня 2023 року. Законопроєкт №8250 дозволяє проводити приватизаційні аукціони з продажу великих державних активів (велика приватизація), дає старт реорганізації структури Фонду держмайна (ФДМ) та визначає розпорядника підсанкційним майном.

20 червня президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації.