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Відновлення великої приватизації. У Прозорро.Продажі опубліковано 15 об'єктів – список

16:42 13.09.2023 |

Економіка

 

У системі Прозорро.Продажі вже опубліковані 15 об'єктів великої приватизації. Це означає, що згодом вони з'являться на майданчику.

Запуск великої приватизації через Прозорро.Продажі очікували ще на початку липня.

Згідно з даними Прозорро.Продажі, Фонд держмайна підготував до приватизації:

1. ДП "Уманський лікеро-горілчаний завод" (єдиний майновий комплекс)

2. Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія Украгролізинг" (державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу)

3. ПрАТ "Індар" (70,70% акцій)

4. ДП "Завод алюмінієвої фольги" (єдиний майновий комплекс)

5. ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (частка розміром 51%)

6. АТ "Оріана" (99,99% акцій)

7. ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,57% акцій)

8. ПАТ "Сумихімпром" (99,99% акцій)

9. АТ "Українські енергетичні машини" (75,22% акцій)

10. АТ "Завод "Електроважмаш" (100% акцій)

11. АТ "Дніпровський електровозобудівний завод" (100% акцій)

12. ПАТ "Азовмаш" (50% акцій)

13. ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" (єдиний майновий комплекс)

14. АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (100% акцій)

15. ПАТ "Центренерго" (78,29% акцій)

Аукціони з продажу великих державних активів на період воєнного стану було заблоковано відповідним законом у червні минулого року.

Рада розблокувала велику приватизацію 30 травня 2023 року. Законопроєкт №8250 дозволяє проводити приватизаційні аукціони з продажу великих державних активів (велика приватизація), дає старт реорганізації структури Фонду держмайна (ФДМ) та визначає розпорядника підсанкційним майном.

20 червня президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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