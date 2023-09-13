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Відновлення великої приватизації. У Прозорро.Продажі опубліковано 15 об'єктів – список
16:42 13.09.2023 |
У системі Прозорро.Продажі вже опубліковані 15 об'єктів великої приватизації. Це означає, що згодом вони з'являться на майданчику.
Запуск великої приватизації через Прозорро.Продажі очікували ще на початку липня.
Згідно з даними Прозорро.Продажі, Фонд держмайна підготував до приватизації:
1. ДП "Уманський лікеро-горілчаний завод" (єдиний майновий комплекс)
2. Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія Украгролізинг" (державний пакет акцій розміром 100% статутного капіталу)
3. ПрАТ "Індар" (70,70% акцій)
4. ДП "Завод алюмінієвої фольги" (єдиний майновий комплекс)
5. ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (частка розміром 51%)
6. АТ "Оріана" (99,99% акцій)
7. ПАТ "Одеський припортовий завод" (99,57% акцій)
8. ПАТ "Сумихімпром" (99,99% акцій)
9. АТ "Українські енергетичні машини" (75,22% акцій)
10. АТ "Завод "Електроважмаш" (100% акцій)
11. АТ "Дніпровський електровозобудівний завод" (100% акцій)
12. ПАТ "Азовмаш" (50% акцій)
13. ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" (єдиний майновий комплекс)
14. АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (100% акцій)
15. ПАТ "Центренерго" (78,29% акцій)
Аукціони з продажу великих державних активів на період воєнного стану було заблоковано відповідним законом у червні минулого року.
Рада розблокувала велику приватизацію 30 травня 2023 року. Законопроєкт №8250 дозволяє проводити приватизаційні аукціони з продажу великих державних активів (велика приватизація), дає старт реорганізації структури Фонду держмайна (ФДМ) та визначає розпорядника підсанкційним майном.
20 червня президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації.
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