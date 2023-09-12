Кабмін пропонує підвищити видатки держбюджету-2023 на безпеку, оборону, ВПО і ПЕК на 328,5 млрд грн





Уряд України пропонує збільшити видатки державного бюджету на 328,5 млрд грн, зокрема додатково виділивши 302,6 млрд грн на сектор безпеки і оборони, відповідний законопроєкт він затвердив на засіданні у вівторок.

Як повідомляє Міністерство фінансів, кошти передбачається виділити за рахунок збільшення внутрішніх запозичень на 207,6 млрд грн і зовнішніх на 91,2 млрд грн, зокрема $3,3 млрд від США, а також скорочення видатків держбюджету на 11,4 млрд грн і збільшення доходів на 26,1 млрд грн.

Мінфін уточнив, що додатково пропонується виділити 211 млрд грн Міноборони і 2,5 млрд грн - ГУР Міноборони, 79,2 млрд грн - МВС, 4,2 млрд грн - Службі безпеки України; 4,4 млрд грн - Мінстратегпрому, 0,6 млрд грн - адміністрації Держспецзв'язку, 0,5 млрд грн - Службі зовнішньої розвідки і 0,2 млрд грн - Управлінню державної охорони.

Серед 19,9 млрд грн інших видатків 16,5 млрд грн виділено Мінсоцполітики для підтримки внутрішньо переміщених осіб, оскільки на сьогодні допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам отримують понад 2 млн осіб, і кількість таких осіб постійно збільшується.

Крім того, у законопроєкті передбачено бюджетну програму Міненерго для фінансової підтримки суб'єктів підприємництва паливно-енергетичного комплексу обсягом 350 млн грн.

Щодо скорочення видатків Мінфін уточнив, що 10,7 млрд грн буде зекономлено на обслуговуванні державного боргу.

Загалом, згідно з оприлюдненим на сайті парламенту законопроєктом №10038, фінансування держбюджету пропонується збільшити на 290,7 млрд грн - до 2 трлн 10,4 млрд грн.

Як зазначив перший заступник голови комітету з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, пропонується також збільшити цього року фінансування Бюро економічної безпеки на 315 млн грн і ДАСУ на 185,4 млн грн, виділити 552,8 млн грн на підручники для 5-6 класів, 1,2 млрд грн - на посольства, 30 млн грн - Фонду розвитку інновацій, 91,2 млн грн - на утримання військовополонених.

На його думку, у поданому вигляді законопроєкт навряд чи буде ухвалено, оскільки багато видатків не відповідають задекларованому принципу на безпеку й оборону.