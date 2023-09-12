Зеленський наклав вето на закон про електронне декларування

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон про відновлення електронного декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування. Про це він написав у телеграм-каналі у вівторок уранці.

"Вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування. Обмеження неприйнятні. Декларації мають бути відкритими. Одразу. Не через рік. Уже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко", - написав Зеленський.

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06.09.2023 Таємне е-декларування. Хтось має понести політичну відповідальність за дивну позицію «слуг народу»



Зеленський заявив, що голосування щодо е-декларування матиме фундаментальне значення: «Люди побачать, хто чого вартий». Ну от люди побачили, і що далі?