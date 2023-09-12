Частину «недоарештованих» активів Медведчука переписали на людину з оточення Татарова, – ЗМІ

Дмитро Усик / 24 канал

За законом арештовані активи не можна переоформлювати, однак частина майна Віктора Медведчука кілька разів змінювала власників. Її просто "забули" внести у реєстр.

Журналісти виявили, що деякі активи Віктора Медведчука записали на людину з оточення заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Офіційно ними володіють фіктивні особи, які навряд мають відношення до цих компаній.





Незаконні переоформлення

Майно держзрадника Віктора Медведчука та його оточення почали арештовувати ще у 2022 році. Ухвалу суду мали віднести до реєстратора, а ті повинні були оформити заборону вчинення з об'єктом будь-яких дій, зокрема переоформлення. Однак частину активів раптово "забули" внести - це не зробили ні прокурори, ні слідчі Державного бюро розслідувань.

Спочатку пов'язана з Медведчуком кіпрська структура Pilawer Limited володіла трьома київськими компаніями - "Академ-Клуб", "Осокорки-7" і "Орєст". Вони мають довгострокові договори оренди на великі земельні ділянки на Осокорках в Києві. Їх вартість досягає десятки мільйонів доларів. Керував структурою поплічник Медведчука Тарас Козак.

У жовтні 2022 року попри арешт власник Pilawer змінився - ним став Олександр Білявський з Херсонщини. Журналісти переконані, що він був лише прикриттям. За три місяці керівники знову змінилися.

Власником "Академ-Клубу" став Петрос Тограмаджян з Болгарії, "Осокорками-7" почав володіти Вадим Іванов з Риги, а "Орєст" оформив на себе бізнесмен Валерій Міщенко. Важливо, що операціями щодо всіх трьох виконував один нотаріус. Це наштовхнуло на думку, що ними насправді володіє Міщенко.

Валерій Міщенко раніше фігурував в історіях з "Укрбудом" та заступником керівника Офісу президента Олега Татарова. Коли власник компанії потрапив за ґрати, то активи почали виводити. Власниками стали компанії Олега Татарова та Людмила Міщенко з тимчасово окупованого Донецька, яка є партнеркою Валерія Міщенка. Також компанія останнього була оформлена в будинку, у якому Татаров та його родичі мають нерухомість.

ДБР відмовилися відповісти на запит журналістів, а Офіс Генпрокурора відтермінував відповідь на 20 діб. Там натякнули, що відповідь може бути непублічною.