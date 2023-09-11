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АНАЛІТИКА

78% українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, - опитування

17:02 11.09.2023 |

Політика

 

Станом на початок липня 78% опитаних українців вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та військових адміністраціях, свідчить опитування Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, проведене спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 3 до 17 липня 2023 року.

За підсумками дослідження, оприлюдненого в понеділок на офіційному сайті фонду, не згодні з цим твердженням лише 18% опитаних.

Як зазначається в повідомленні за підсумками дослідження, "українці старшого віку більш вимогливі до президента, ніж молодь. Якщо серед опитаних віком 18-29 років 70% погоджуються з тезою, що глава держави несе відповідальність за корупцію, то серед людей віком 60+ частка критично налаштованих зростає до 81%. Інших суттєвих відмінностей - за матеріальним становищем чи регіоном проживання - немає".

Опитування проводили методом face-to-face у всіх регіонах України, крім АР Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей. У Запорізькій і Харківській областях опитування проводили на тих територіях, контрольованих урядом України і на яких не ведуться бойові дії. Опитано 2 011 респондентів віком від 18 років.
 

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