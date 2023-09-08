Ціни в Україні продовжують знижуватися другий місяць поспіль, – Держстат





Споживчі ціни в Україні у серпні 2023 року знизилися на 1,4% після зниження на 0,6% у липні та зростання на 0,8% у червні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Водночас у серпні-2022 було зафіксовано інфляцію 1,1%, тому у річному вимірі за підсумками серпня-2023 вона знизилася до 8,6% з 11,3% за підсумками липня та 12,8% за підсумками червня.

Окрім цього, Держстат у серпні другий місяць поспіль зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні.

З урахуванням того, що у серпні-2022 базова інфляція становила 2,1%, у річному вимірі за підсумками серпня-2023 вона також знизилася до 10,0% з 12,3% за підсумками липня та 13,7% за підсумками червня.

З початку поточного року інфляція у країні становила 2,5%, базова – 3,2%, уточнив Держстат.

На споживчому ринку у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 3,7%. Найбільше (на 37,6%) подешевшали овочі. На 4,2–0,1% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, олію, соняшникову олію, сири, яйця. На 2,0–0,5% зросли ціни на цукор, сало, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Одяг та взуття подешевшали на 2,3%, зокрема взуття – на 2,8%, одяг – на 1,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося переважно через підвищення цін на оренду житла на 2,3%.

Ціни на транспорт зросли на 3,0% переважно через подорожчання палива та мастил на 7,4%.

Як повідомлялося, наприкінці липня Нацбанк України знову покращив прогноз інфляції. на цей рік із 14,8% до 10,6%.

У 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% у 2021 році, базова інфляція – до 22,6% із 7,9%.





Споживчі ціни у серпні 2023р., %

серпень 2023 до липня 2023 серпень 2023 до грудня 2022 серпень 2023 до серпня 2022 січень-серпень 2023 до січня-серпня 2022 Індекс споживчих цін -1.4 2.5 8.6 16.9 Продукти харчування та безалкогольні напої -3.7 0.8 8.4 20.9 Продукти харчування -3.9 0.3 7.7 20.5 Хліб та хлібопродукти -0.2 -1.4 -0.4 11.5 Хліб 0.5 4.5 9.6 14.3 Макаронні вироби 0.1 1.1 3.7 12.4 М'ясо та м'ясопродукти 1.2 12.1 20.2 22.3 Риба та рибопродукти 0.0 3.9 13.7 27.5 Молоко 0.2 1.9 10.8 13.4 Сир та м'який сир (сир) -0.3 2.3 11.9 16.6 Яйця -0.1 -36.4 35.4 80.4 Вершкове масло -0.9 1.3 10.8 17.4 Олія соняшникова -0.5 -7.0 -6.4 2.1 Фрукти -4.2 5.4 14.3 33.8 Овочі -37.6 -22.4 -25.7 19.7 Цукор 2.0 3.0 5.5 18.6 Безалкогольні напої 0.5 6.3 17.0 26.6 Алкогольні напої, тютюнові вироби 0.8 8.0 12.0 16.8 Одяг та взуття -2.3 -7.9 -1.2 1.8 Одяг -1.8 -8.0 -2.1 0.2 Взуття -2.8 -7.9 -0.6 3.5 Житло, вода, електроенергія, газ та ін. 0.3 12.5 14.2 8.4 Утримання та ремонт житла 0.1 2.6 7.5 17.4 Водопостачання 0.0 0.8 0.8 0.9 Прибирання сміття 0.3 4.1 13.8 15.6 Каналізація 0.0 0.7 0.7 0.7 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.0 2.7 2.7 2.2 Електроенергія 0.0 69.7 69.7 26.1 Природний газ 0.0 0.0 0.0 -0.2 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 -0.2 0.0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла -0.3 1.7 7.0 18.8 Охорона здоров'я 0.6 5.8 11.1 14.9 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 0.5 4.5 9.3 14.0 Амбулаторні послуги 0.8 8.7 16.7 18.5 Транспорт 3.0 0.3 4.2 15.9 Пальне та олії 7.4 -3.3 -0.1 10.4 Транспортні послуги 0.2 2.3 2.8 15.0 Пасажирський залізничний транспорт -0.3 10.4 2.4 4.5 Пасажирський автодорожній транспорт 0.3 1.8 3.1 16.0 Зв'язок 0.1 2.6 5.2 10.2 Відпочинок та культура -0.5 -0.4 3.7 11.1 Освіта 0.1 2.3 9.8 9.6 Ресторани та готелі 0.8 9.3 18.0 20.6 Різні товари та послуги 0.3 3.1 14.6 17.5

Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російської Федерації та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.