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Ціни в Україні продовжують знижуватися другий місяць поспіль, – Держстат
15:41 08.09.2023 |
Споживчі ціни в Україні у серпні 2023 року знизилися на 1,4% після зниження на 0,6% у липні та зростання на 0,8% у червні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Водночас у серпні-2022 було зафіксовано інфляцію 1,1%, тому у річному вимірі за підсумками серпня-2023 вона знизилася до 8,6% з 11,3% за підсумками липня та 12,8% за підсумками червня.
Окрім цього, Держстат у серпні другий місяць поспіль зафіксував базову інфляцію на нульовому рівні після дефляції 0,1% у червні.
З урахуванням того, що у серпні-2022 базова інфляція становила 2,1%, у річному вимірі за підсумками серпня-2023 вона також знизилася до 10,0% з 12,3% за підсумками липня та 13,7% за підсумками червня.
З початку поточного року інфляція у країні становила 2,5%, базова – 3,2%, уточнив Держстат.
На споживчому ринку у серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 3,7%. Найбільше (на 37,6%) подешевшали овочі. На 4,2–0,1% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, олію, соняшникову олію, сири, яйця. На 2,0–0,5% зросли ціни на цукор, сало, м'ясо та м'ясопродукти, хліб, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.
Одяг та взуття подешевшали на 2,3%, зокрема взуття – на 2,8%, одяг – на 1,8%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося переважно через підвищення цін на оренду житла на 2,3%.
Ціни на транспорт зросли на 3,0% переважно через подорожчання палива та мастил на 7,4%.
Як повідомлялося, наприкінці липня Нацбанк України знову покращив прогноз інфляції. на цей рік із 14,8% до 10,6%.
У 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% у 2021 році, базова інфляція – до 22,6% із 7,9%.
Споживчі ціни у серпні 2023р., %
|серпень 2023 до липня 2023
|серпень 2023 до грудня 2022
|серпень 2023 до серпня 2022
|січень-серпень 2023 до січня-серпня 2022
|Індекс споживчих цін
|-1.4
|2.5
|8.6
|16.9
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|-3.7
|0.8
|8.4
|20.9
|Продукти харчування
|-3.9
|0.3
|7.7
|20.5
|Хліб та хлібопродукти
|-0.2
|-1.4
|-0.4
|11.5
|Хліб
|0.5
|4.5
|9.6
|14.3
|Макаронні вироби
|0.1
|1.1
|3.7
|12.4
|М'ясо та м'ясопродукти
|1.2
|12.1
|20.2
|22.3
|Риба та рибопродукти
|0.0
|3.9
|13.7
|27.5
|Молоко
|0.2
|1.9
|10.8
|13.4
|Сир та м'який сир (сир)
|-0.3
|2.3
|11.9
|16.6
|Яйця
|-0.1
|-36.4
|35.4
|80.4
|Вершкове масло
|-0.9
|1.3
|10.8
|17.4
|Олія соняшникова
|-0.5
|-7.0
|-6.4
|2.1
|Фрукти
|-4.2
|5.4
|14.3
|33.8
|Овочі
|-37.6
|-22.4
|-25.7
|19.7
|Цукор
|2.0
|3.0
|5.5
|18.6
|Безалкогольні напої
|0.5
|6.3
|17.0
|26.6
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|0.8
|8.0
|12.0
|16.8
|Одяг та взуття
|-2.3
|-7.9
|-1.2
|1.8
|Одяг
|-1.8
|-8.0
|-2.1
|0.2
|Взуття
|-2.8
|-7.9
|-0.6
|3.5
|Житло, вода, електроенергія, газ та ін.
|0.3
|12.5
|14.2
|8.4
|Утримання та ремонт житла
|0.1
|2.6
|7.5
|17.4
|Водопостачання
|0.0
|0.8
|0.8
|0.9
|Прибирання сміття
|0.3
|4.1
|13.8
|15.6
|Каналізація
|0.0
|0.7
|0.7
|0.7
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|0.0
|2.7
|2.7
|2.2
|Електроенергія
|0.0
|69.7
|69.7
|26.1
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|-0.2
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.0
|-0.2
|0.0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|-0.3
|1.7
|7.0
|18.8
|Охорона здоров'я
|0.6
|5.8
|11.1
|14.9
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|0.5
|4.5
|9.3
|14.0
|Амбулаторні послуги
|0.8
|8.7
|16.7
|18.5
|Транспорт
|3.0
|0.3
|4.2
|15.9
|Пальне та олії
|7.4
|-3.3
|-0.1
|10.4
|Транспортні послуги
|0.2
|2.3
|2.8
|15.0
|Пасажирський залізничний транспорт
|-0.3
|10.4
|2.4
|4.5
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0.3
|1.8
|3.1
|16.0
|Зв'язок
|0.1
|2.6
|5.2
|10.2
|Відпочинок та культура
|-0.5
|-0.4
|3.7
|11.1
|Освіта
|0.1
|2.3
|9.8
|9.6
|Ресторани та готелі
|0.8
|9.3
|18.0
|20.6
|Різні товари та послуги
|0.3
|3.1
|14.6
|17.5
Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російської Федерації та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.
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