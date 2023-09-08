У Європарламенті закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування

Депутати Європарламенту закликають президента України Володимира Зеленського повернути закон про електронне декларування, ухвалений Верховною Радою 5 вересня без важливої поправки про відкриття декларацій, назад до парламенту, та просять його ветувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкрите звернення європейських політиків, оприлюднене в Twitter (X) депутата Європарламенту Міхаеля Галера.

У публікації нагадується, що Верховна Рада України ухвалила законопроект, який відновлює обов'язок подавати електронні декларації про майно для чиновників та народних депутатів. У посту йдеться, що поправка, згідно з якою ці декларації буде закрито для громадськості ще на рік, також була успішна проголосована.

"Ми закликаємо президента Володимира Зеленського повернути законопроект №9534 до парламенту з вимогою відкрити реєстр та накласти вето на проект закону №9587-д у повному обсязі", - пише Галер.

У пості було подано повну заяву депутатів ЄП щодо ветування закону про електронне декларування.

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