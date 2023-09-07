Фінансові новини
- |
- 07.09.23
- |
- 13:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленського попросили ветувати закон про е-декларування. Петиція набрала підписи
До президента Володимира Зеленського звернулися з проханням накласти вето на законопроеєкт №9534. Вимагають повернути його до парламенту для відновлення публічного доступу до реєстру декларацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на петицію, опубліковану на сайті президента.
Як зазначається у зверненні, закон не виконав вимогу суспільства - відкрити дані про "воєнні" статки чиновників.
"А отже, позбавили громадян та журналістів інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни. Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Євросоюзу, послів G7 та депутатів Європарламенту", - написав автор петиції Олександр Ябчанка.
Активіст закликав президента ветувати і повернути до Верховної Ради проєкт закону № 9534, та забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного терміну.
Варто хауважити, що петиція менше ніж за три години з моменту опублікування набрала майже 30 тисяч голосів. Тепер Зеленський зобов'язаний розглянути та відреагувати на петицію.
Закон про е-декларації
У 2022 році НАЗК заявило, що під час воєнного стану посадовцям не обов'язково подавати декларації. Проте країни G7 неоднорозаво звертались до влади України із закликом відновити декларування доходів депутатів та чиновників.
Зеленський також вимагав від депутатів ухвалення закону, який є одним із критеріїв для вступу України до ЄС.
Вчора Верховна Рада підтримала відновлення електронного декларування, але провалила головну поправку - про відкриття декларації. Тож реєстр буде закрито, а інформація про статки чиновників буде непублічною ще рік, якщо Зеленський підпише закон у такому вигляді.
Стаття на тему:
06.09.23 Таємне е-декларування. Хтось має понести політичну відповідальність за дивну позицію «слуг народу»
Зеленський заявив, що голосування щодо е-декларування матиме фундаментальне значення: «Люди побачать, хто чого вартий». Ну от люди побачили, і що далі?
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Таємне е-декларування. Хтось має понести політичну відповідальність за дивну позицію «слуг народу»
|США оголосили про новий пакет військової допомоги з боєприпасами зі збідненим ураном
|США оголошують про нову допомогу Україні на загальну суму понад 1 млрд $ - Блінкен
|НАБУ передало до суду справу проти банкірів Коломойського про розкрадання коштів «Приватбанку» на 8,4 мільярда
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В ua-offshore рассказали об особенностях регистрации оффшоров в Уэльсе
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Кириленко очолив АМКУ
|ВР призначила Умєрова міністром оборони - нардеп
|«Немає потенціалу»: «Слуги народу» зривають прийняття законопроєкту для переговорів про членство в ЄС
|Оборонне відомство ЄС підписало перші угоди про спільні закупівлі боєприпасів для України
|Держсекретар США прибув до Києва
|Кабмін схвалив скасування мораторію на проведення податкових перевірок з 1 жовтня
Бізнес
|Steam у серпні: українська мова обійшла італійську, Windows 11 майже 40%, RTX 3060 за крок до першого місця
|Apple вирішила випускати iPhone 15 з роз'ємом USB-C, - Bloomberg
|Ракета SpaceX стартувала на орбіту із супутниками американської системи попередження про ракетний напад
|Маск полегшив поширення роспропаганди у мережі X (Twitter) - ЄС
|Nvidia та AMD повідомили, що США обмежили експорт ШІ-чипів у деякі країни Близького Сходу
|Tesla Model 3 отримала редизайн та 600+ км на одному заряді
|Volkswagen представив концепт T7 California