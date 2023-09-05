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Кабмін схвалив скасування мораторію на проведення податкових перевірок з 1 жовтня

18:00 05.09.2023 |

Економіка

 

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 5 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Законопроектом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування", якими передбачити, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного стану .

"Перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення", - додав Мельничук.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 червня ухвалила закон про овернення довоєнних податків - це одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.

Ухвалена редакція закону передбачає скасування з 1 серпня можливості для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку (ЄП) у розмірі 2% від суми доходу.

Крім того, законом з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення податкових перевірок, але виключно для виробників підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), а також підприємств, які працюють у сферах грального бізнесу та фінансових послуг.

Також закон з 1 жовтня відновлює відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Водночас бізнес звільняється від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій).

Водночас закон передбачає низку виключень для бізнесу, який працює на прифронтових територіях.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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