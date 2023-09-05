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Рада відновила електронне декларування, але засекретила декларації ще на рік
16:59 05.09.2023 |
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану".
За прийняття відповідного законопроєкту №9534 в цілому проголосували 329 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Він зауважив, що під час розгляду законопроєкту депутати відмовилися підтримати поправку, яка зобов'язувала відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Її підтримали лише 199 депутатів за мінімально необхідної кількості 226 голосів.
Відтак, в ухваленому законі зберігається норма про те, що реєстр декларацій залишиться закритим протягом року або до завершення воєнного стану. У якості винятку, декларації оприлюднюватимуть лише на прохання самого декларанта.
Водночас депутати врахували наступні поправки:
* №1 - уточнює перелік посадових осіб юридичної особи публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство;
* №246 - скасовує відповідальність, якщо майно було вказано у декларації, але у неналежному розділі;
* №277 - скасовує необхідність перевірки майна, якщо воно декларується декілька років і його вже перевірили.
Як повідомлялося, 27 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування. Він передбачає, що декларації мають бути подані не тільки за 2023 рік, але і за всі інші попередні.
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