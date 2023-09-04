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Українське прислів'я
Зеленський пропонує призначити Умєрова міністром оборони
08:30 04.09.2023 |
Президент України Володимир Зеленський запропонує парламенту призначити на посаду міністра оборони Рустема Умєрова замість Олексія Резнікова. Про це повідомив сам глава держави у неділю, 3 вересня, у вечірньому відеозверненні.
"Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України", - сказав він.
Зеленський наголосив, що нинішній очільник відомства Олексій Резніков пройшов понад 550 днів повномасштабної війни, але міністерство "потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому".
Тож, за словами Зеленського, парламенту буде запропоновано призначити новим міністром оборони Рустема Умєврова. "Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень", - наголосив глава держави.
Нагадаємо, чутки про звільнення міністра оборони Олексія Резнікова ходять вже давно. Зокрема, про це говорили взимку, але тоді відставки не трапилось. 31 серпня народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") заявив, що замість Резнікова міністром оборони стане нинішній голова Фонду держмайна Рустем Умєров. Тоді як сам Резніков, імовірно, буде призначений послом до Великобританії.
Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Узбекистані в сім'ї вихідців з Криму. У вересні 2019 року він став народним депутатом від партії "Голос". У 2022 році його призначили головою Фонду державного майна України. Також Умєров брав участь у переговорах з РФ про умови припинення вторгнення в Україну.
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