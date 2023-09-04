Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило

08:23 04.09.2023 |

Політика

 

Бізнесмен Ігор Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, а не громадянин України, у матеріалах провадження, у якому йому 2 вересня вручили підозру за статтями 190 (шахрайство) і 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці у неділю повідомив радник керівника Офісу президента України, журналіст Сергій Лещенко, опублікувавши на підтвердження своїх слів скан-копії відповідних матеріалів провадження.

У справі про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, запиту від США на його екстрадицію в Україну не надходило

 

Також Лещенко заявив, що запити на екстрадицію Коломойського до США в Україну не надходили. "Якщо надійде, цей запит буде виконаний згідно з Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Жодних обмежень у вигляді громадянства Коломойського для цього не існує", - написав він.

Як повідомлялося, Служба безпеки України оголосила в суботу підозру Коломойському за ст.190 і ст.209 КК. Правоохоронні органи встановили, що бізнесмен протягом 2013-2020 років легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон, при цьому він використовував інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави в розмірі 509 млн грн. Також за рішенням суду, він має здати всі документи і не спілкуватися зі свідками. Коломойський відмовився вносити заставу, його адвокати заявили, що на рішення суду буде подано апеляцію. Оскаржити рішення адвокати можуть протягом п'яти днів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,6221
  0,1170
 0,29

Курс обміну валют на 01.09.23, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3700  0,07 0,18 38,1228  0,05 0,14
EUR 40,5752  0,16 0,39 41,6000  0,13 0,31

Міжбанківський ринок на 01.09.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес