Проєкт держбюджету-2024 передбачає підвищення мінзарплати до 7100 грн із 1 січня і 8000 грн із 1 липня

Мінімальну заробітну плату в Україні з 1 січня 2024 року можуть підвищити до 7100 грн, а з 1 липня - до 8000 грн на місяць із нинішніх 6700 грн на місяць, повідомив перший заступник міністра фінансів Денис Улютін на онлайн-зустрічі із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування та департаментами фінансів облдержадміністрацій і Київської міської ради з обговорення основних показників держбюджету.

Як повідомив Мінфін на сайті в п'ятницю, під час прогнозування бюджету заплановано також підвищення з 1 січня 2024 року до 3195 грн на місяць прогнозного посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, замороженого з 1 грудня 2021 року на рівні 2893 грн.

А наприкінці травня цього року Міністерство економіки пропонувало підвищити мінімальну зарплату з 2024 року на 14,2% - до 7651 грн, а розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС до 3443 грн.

"У 2024 році для підтримки органів місцевого самоврядування буде й надалі передбачено майже 24 млрд грн додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам для найбільш постраждалих прифронтових і фронтових територій. Базова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на наступний рік прогнозується в сумі 20,2 млрд грн", - повідомив також Улютін.

Крім того, заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев зазначив, що з 1 січня 2024 року оплата праці держслужбовців здійснюватиметься на основі класифікації посад державної служби та системи грейдів. За його словами, це дасть змогу запровадити прозорі умови оплати праці в системі органів державної влади.

Щодо освітньої субвенції він повідомив, що наразі ресурс на неї з урахуванням підвищення соцстандартів враховано, але без розподілу по територіях, оскільки показники від Міносвіти очікуються після 5 вересня.

"Витрати на сферу охорони здоров'я будуть відшкодовані коштом держбюджету, субвенція на підтримку окремих медзакладів зберігається на наступний рік. Щодо соціальної сфери, то слід звернути увагу, що наразі опрацьовуємо механізм для визначення єдиної моделі співфінансування соцпослуг в умовах воєнного стану та закладання ресурсу на соціальний проєкт "Помічник ветерана", - додав Єрмоличев.

Зазначається, що під час дискусії було обговорено також питання залишків коштів на рахунки місцевих бюджетів, розподілу ПДФО від військових, особливості горизонтального вирівнювання податкової спроможності місцевих бюджетів, а також основні підходи та проблеми розподілу міжбюджетних трансфертів в умовах воєнного стану.