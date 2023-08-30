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Нардепи з «Розумної політики» пропонують прирівняти корупцію під час війни до держзради

12:53 30.08.2023 |

Право, Політика

 

Група народних депутатів із міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика" пропонує прирівняти покарання корупційних кримінальних правопорушень до державної зради на період воєнного стану в Україні.

Відповідний законопроєкт №9659 зареєстровано в парламенті 30 серпня. Його тексту наразі немає на сайті українського парламенту.

Водночас ініціатор документа - голова МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков - у своєму телеграм-каналі повідомив, що запропоновано доповнити Кримінальний кодекс України статтею 111-3, і "корупціонерам світитиме 15 років за ґратами або довічне з конфіскацією майна".

"Дуже важливий аспект, який ми передбачили в законопроєкті: цими питаннями мають продовжувати займатися профільні антикорупційні органи - НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд. А не СБУ, через яку влада зможе тиснути на своїх політичних опонентів і "хоронити" власні корупційні справи, покарання за які вимагає суспільство", - уточнив Разумков.

Стаття на тему:

28.08.2023 Ідея з подвійним дном. Навіщо Зеленський вирішив прирівняти корупцію до держзради
Якби Зеленський справді хотів посилити боротьбу з корупцією під час війни, то свій законопроект він запропонував би ще у квітні, як відповідь на петицію, і він би вже давно був прийнятий, набув чинності та працював.

Він також наголосив, що законопроєкт "не дає індульгенції нікому, до відповідальності можна буде притягнути кожного топпосадовця і чиновника середньої ланки, зокрема народного депутата, прем'єр-міністра, члена уряду, Офіс президента і самого главу держави".

Як повідомлялося, 28 президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив про намір запропонувати Верховній Раді прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради і повідомив, що відповідний законопроєкт буде внесено до Верховної Ради найближчого тижня.

Станом на 12:00 середи, 30 серпня, президентський законопроєкт на сайті Верховинної Ради не зареєстровано. Згідно з регламентом українського парламенту, цю ініціативу тепер може бути внесено як альтернативний законопроєкт протягом 14 днів після реєстрації основного проєкту №9659 від МФО "Розумна політика".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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