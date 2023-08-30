Нардепи з «Розумної політики» пропонують прирівняти корупцію під час війни до держзради

Група народних депутатів із міжфракційного об'єднання (МФО) "Розумна політика" пропонує прирівняти покарання корупційних кримінальних правопорушень до державної зради на період воєнного стану в Україні.

Відповідний законопроєкт №9659 зареєстровано в парламенті 30 серпня. Його тексту наразі немає на сайті українського парламенту.

Водночас ініціатор документа - голова МФО "Розумна політика" Дмитро Разумков - у своєму телеграм-каналі повідомив, що запропоновано доповнити Кримінальний кодекс України статтею 111-3, і "корупціонерам світитиме 15 років за ґратами або довічне з конфіскацією майна".

"Дуже важливий аспект, який ми передбачили в законопроєкті: цими питаннями мають продовжувати займатися профільні антикорупційні органи - НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд. А не СБУ, через яку влада зможе тиснути на своїх політичних опонентів і "хоронити" власні корупційні справи, покарання за які вимагає суспільство", - уточнив Разумков.

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28.08.2023 Ідея з подвійним дном. Навіщо Зеленський вирішив прирівняти корупцію до держзради

Якби Зеленський справді хотів посилити боротьбу з корупцією під час війни, то свій законопроект він запропонував би ще у квітні, як відповідь на петицію, і він би вже давно був прийнятий, набув чинності та працював.



Він також наголосив, що законопроєкт "не дає індульгенції нікому, до відповідальності можна буде притягнути кожного топпосадовця і чиновника середньої ланки, зокрема народного депутата, прем'єр-міністра, члена уряду, Офіс президента і самого главу держави".

Як повідомлялося, 28 президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Наталії Мосейчук заявив про намір запропонувати Верховній Раді прирівняти корупцію у воєнний час до державної зради і повідомив, що відповідний законопроєкт буде внесено до Верховної Ради найближчого тижня.

Станом на 12:00 середи, 30 серпня, президентський законопроєкт на сайті Верховинної Ради не зареєстровано. Згідно з регламентом українського парламенту, цю ініціативу тепер може бути внесено як альтернативний законопроєкт протягом 14 днів після реєстрації основного проєкту №9659 від МФО "Розумна політика".