Залужний: У небі над Україною було зафіксовано 44 повітряні цілі, знищено всі 28 крилатих ракет і 15 із 16 БПЛА

У небі над Україною в ніч на середу було зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі, українські захисники збили всі 28 крилатих ракет і 15 із 16 ударних безпілотників, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у телеграм-каналі.

За його інформацією, 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 було випущено з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс із Каспію і району Енгельса. 16 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 із південного і північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

"Силами і засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено всі 28 крилатих ракет і 15 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей", - повідомив Залужний.

Він подякував захисникам неба за бойову роботу.