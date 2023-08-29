Резніков призначив Арсена Жумаділова керівником агентства з ресурсного забезпеченням ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков призначив військовослужбовця Арсена Жумаділова керівником агентства, яке восени має розпочати закупівлю амуніції, палива, харчування та інших ресурсних речей, необхідних для армії.

Про це глава Міноборони сказав на пресконференції в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

«Я сьогодні підписав наказ остаточно після всіх погоджень на призначення цієї людини на це друге агентство. Його звати Арсен Жумаділов. Можливо, ви вже чули про таку людину. Він колись займався медичними закупівлями у Міністерстві охорони здоров'я. Досвід у нього є. Довіра до нього є. Експертиза у нього є. Тому я переконаний, що ми й по цьому напрямку будемо рахуватися досить ефективно», - сказав Резніков.

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За його словами, у січні минулого року міністерство зареєструвало агентство, яке має займатися ресурсним забезпеченням Збройних сил України. Зокрема, купуватиме військовим одяг, харчування, паливно-мастильні матеріали та інші необхідні речі. І якщо за документами вже все готове, то фізично розпочати роботу поки що не вдалося, бо агентство не мало керівника та команди. Міністр оборони розповів про те, що шукав гідного цієї посади претендента, проводив співбесіди. «І знайшов людину, яка має досить солідний досвід. Військовослужбовець Збройних сил станом на сьогоднішній день. Ми з ним проговорили, він запропонував план. Як він це бачить формування і навіть деякі змінити до статуту, формування наглядової ради», - зазначив Резніков.

За його словами, разом з Жумаділовим погодили план подальшої роботи та домовилися про те, що восени агентство має запрацювати.

«Десь, напевно, у вересні або жовтні перші закупівлі вже в інтересах Збройних сил буде проводити це агентство», - додав міністр.

Резніков також нагадав журналістам про те, що коли обійняв посаду глави МОУ, заявив про намір принципово змінити процедуру закупівель шляхом створення агентств, які будуть окремим суб'єктами. Перше агентство, яке займається закупівлею зброї та військової техніки, вже ефективно працює, сказав він.

Як повідомлялося, Арсен Жумаділов - державний управлінець, кримськотатарський громадський діяч. Старший викладач кафедри політології в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Має значний досвід у розбудові державних інституцій, реформуванні публічних закупівель. Перший обраний на конкурсі керівник ДП "Медичні закупівлі України".

У квітні 2023 року очолив команду реформи закупівель у сфері оборони у межах Офісу підтримки змін при Міністерстві оборони України.