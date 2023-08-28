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АНАЛІТИКА

Кабмін ініціював видалення хабарників з Реєстру корупціонерів

15:40 28.08.2023 |

Політика

 

Кабінет міністрів пропонує зміни до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення. Вони дадуть можливість в деяких випадках не вносити в Реєстр особу, яка скоїла корупційне правопорушення. Крім того, буде можливість вносити дані про корупціонерів лише на певний термін, після завершення якого їх з реєстру будуть видаляти.

Так, 7 серпня уряд надав на розгляд Верховній Раді законопроєкт №9586 "Про внесення змін до статті 59 Закону України "Про запобігання корупції" щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

У своєму проєкті він пропонує ввести строки зберігання відомостей про осіб, що скоїли корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення.

Так, відомості про фізичну особу, що притягалась до дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності мають видаляти з Реєстру через рік, як вона туди потрапила. Про осіб, що притягались до адміністративної відповідальності (і добровільно не сплатили штраф) - через три роки.

Якщо штраф сплатили, пропонується взагалі їх до Реєстру не вносити.

Якщо притягались до кримінальної відповідальності - до погашення судимості, але не менше ніж на 5 років. Після чого також інформацію про них з Реєстру видаляти.

Адміністратор реєстру корупціонерів, НАЗК, у своїй експертизі до законопроєкту уряду, ці нововведення не підтримує: "Запропоновані положення проєкту закону, викладені в неоднозначний спосіб, що ускладнює його застосування, оскільки у них не визначено дати, з якої розпочинається відлік строків зберігання відомостей у Єдиному державному Реєстрі", - йдеться у висновку антикорупційної експертизи проєкту НАЗК.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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