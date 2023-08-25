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АНАЛІТИКА

Скандальна закупівля курток для ЗСУ: Одним із власників турецької компанії був племінник нардепа від «Слуги народу», – ЗМІ

11:58 25.08.2023 |

Політика

 

Племінник народного депутата від фракції "Слуги народу" Геннадія Касая був співвласником турецької компанії, у якої Міністерство оборони закупило літні куртки за ціною зимових.

Про це йдеться у спільному розслідуванні УП та "Центру протидії корупції".


Так, за даними журналістів, одним із власників турецької компанії, яка отримала $30 млн від Міноборони, і від якої відомство натомість отримало літні куртки замість зимових за завищеною в декілька разів вартістю, був племінник народного депутата президентської фракції "Слуга народу" Геннадія Касая.

Цей нардеп входить до парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Цікаво, що до повномасштабного вторгнення він був директором Палацу спорту "Юність" компанії "Мотор Січ", яка належала підозрюваному у держзраді В'ячеславу Богуслаєву. Брат нардепа також багато років працював у Богуслаєва.

Нагадаємо, у серпні журналісти zn.ua виявили, як Міністерство оборони закупило у Туреччині літню військову форму, але в Україну вона вже приїхала по документах як "зимова" і за втричі дорожчою ціною.

Зокрема, документи свідчать, що 4900 курток (і штанів), які в одному документі вказуються загальною вартістю $142 тис., згодом указуються за ціною $421 тис. Ціна за "камуфляжні" куртки з $29 доларів за штуку зросла до $86 доларів за "зимові повітрозахисні" куртки.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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