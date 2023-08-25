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АНАЛІТИКА

Висоцького підозрюють у розкраданні грошей на закупівлі гумдопомоги під час війни

11:46 25.08.2023 |

Політика

 

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що викрило зловживання на суму 62,5 млн грн під час закупівлі АТ "Укрзалізниця" продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.

Як повідомили у САП, продукти призначалися як гуманітарна допомога для потреб восьми областей України, а також міста Києва.

Про підозру у справі повідомили двом особам - першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства - з травня 2021 року цю посаду обіймає Тарас Висоцький, та ексзаступнику міністра економіки. Ймовірно, йдеться про звільненого наприкінці червня заступника міністра Олександра Грибана, у листопаді минулого року НАБУ провело у нього обшук у цій справі.

За даними слідства, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ "Укрзалізниця" продукції за значно завищеними цінами в обраної компанії. Ця сама компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами в іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю, пов'язану родинним зв'язком з керівником. Водночас вартість кілограма товару штучно збільшувалась орієнтовно на 150% (з 30 грн до 75 грн).

"Топпосадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переведення коштів на рахунок ТОВ", - зазначається у повідомленні.

Таким чином через дії посадовця з березня до серпня 2022 року АТ "Укрзалізниця" переплатила цій компанії понад 28,8 млн грн (з ПДВ).

За даними НАБУ, у цей самий період за участю згаданого у першому епізоді топпосадовця мала місце аналогічна схема.

Схожа схема використовувалася для закупівель харчів в іноземного виробника в Туреччині через підконтрольну фірму-прокладку. Для забезпечення закупівлі продукції до схеми також залучили тодішнього заступника міністра економіки, який приховував дані щодо наявності вигідніших пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками, а також схиляв посадовців обласних адміністрацій до протиправного узгодження заявок і рахунків на закупівлю продуктів у підконтрольної компанії.

У пресслужбі Бюро уточнили, що після отримання оплати гроші виводились на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації. Також виявлені чорнові записи в одного з учасників оборудки зі схемою розподілу неправомірної вигоди.

За підсумком цих двох епізодів АТ "Укрзалізниця" зазнала збитків у розмірі 62,5 млн грн.

"Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники злочину", - додали у НАБУ.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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