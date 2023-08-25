Висоцького підозрюють у розкраданні грошей на закупівлі гумдопомоги під час війни

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що викрило зловживання на суму 62,5 млн грн під час закупівлі АТ "Укрзалізниця" продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.

Як повідомили у САП, продукти призначалися як гуманітарна допомога для потреб восьми областей України, а також міста Києва.

Про підозру у справі повідомили двом особам - першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства - з травня 2021 року цю посаду обіймає Тарас Висоцький, та ексзаступнику міністра економіки. Ймовірно, йдеться про звільненого наприкінці червня заступника міністра Олександра Грибана, у листопаді минулого року НАБУ провело у нього обшук у цій справі.

За даними слідства, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства реалізував схему, яка передбачала закупівлю для потреб обласних військових адміністрацій коштом АТ "Укрзалізниця" продукції за значно завищеними цінами в обраної компанії. Ця сама компанія закуповувала продукцію за ринковими цінами в іноземного виробника (Польща) через контрольовану фірму-посередницю, пов'язану родинним зв'язком з керівником. Водночас вартість кілограма товару штучно збільшувалась орієнтовно на 150% (з 30 грн до 75 грн).

"Топпосадовець, зловживаючи владою і службовим становищем, забезпечив погодження відповідних рахунків на оплату та актів виконаних робіт, а також переведення коштів на рахунок ТОВ", - зазначається у повідомленні.

Таким чином через дії посадовця з березня до серпня 2022 року АТ "Укрзалізниця" переплатила цій компанії понад 28,8 млн грн (з ПДВ).

За даними НАБУ, у цей самий період за участю згаданого у першому епізоді топпосадовця мала місце аналогічна схема.

Схожа схема використовувалася для закупівель харчів в іноземного виробника в Туреччині через підконтрольну фірму-прокладку. Для забезпечення закупівлі продукції до схеми також залучили тодішнього заступника міністра економіки, який приховував дані щодо наявності вигідніших пропозицій від інших учасників ринку, включно з українськими виробниками, а також схиляв посадовців обласних адміністрацій до протиправного узгодження заявок і рахунків на закупівлю продуктів у підконтрольної компанії.

У пресслужбі Бюро уточнили, що після отримання оплати гроші виводились на закордонну компанію з ознаками фіктивності для подальшої легалізації. Також виявлені чорнові записи в одного з учасників оборудки зі схемою розподілу неправомірної вигоди.

За підсумком цих двох епізодів АТ "Укрзалізниця" зазнала збитків у розмірі 62,5 млн грн.

"Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Слідство триває, встановлюються інші можливі учасники злочину", - додали у НАБУ.