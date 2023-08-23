Про посилення мобілізації та воєнну деокупацію Криму: головні заяви Зеленського

Мобілізація в Україні, можливо, посилиться, але лише після того, як упорядкують роботу військкоматів. Щодо звільнення Криму воєнним шляхом, то поки рано говорити про це публічно.

РБК-Україна наводить головні заяви Володимира Зеленського на сьогоднішній прес-конференції.





Про майбутнє Криму

Україна підпише меморандум із провідними компаніями, які готові після деокупації зайти та розвивати Крим.

"Для нас дуже важлива інтеграція півострова в Україну. Вони жили 9,5 років без України, це складне завдання, але Україна прийде, прийде економіка, і Крим буде частиною України по факту. Ми наближаємося до повноправного членства в Європейському союзі, і Крим у ЄС у складі України - це зовсім інша історія", - зазначив Зеленський.

За його словами, важливо інтегрувати Крим без безпекових загроз у майбутньому. Щоб півострів працював постійно, а не лише у туристичний сезон.

Про кримськотатарський народ

"Майбутнє кримськотатарського народу в Україні, це наші громадяни, вони є корінним народом України... Вільні люди, обов'язково повернуться полонені. Я не впевнений, що сьогодні можу обіцяти більше за це. Головне - повернення Криму додому, все інше - потім", - наголосив президент.

Про підтримку США

Українська сторона перебуває у постійному контакті із США, а темами переговорів є формула миру, постачання зброї, посилення української протиповітряної оборони.

"Щодо деяких небезпечних голосів у США, у Конгресі, я впевнений, буде непросто. Я радий, що у нас двопартійна підтримка та потужна підтримка американського суспільства та Білого дому", - зазначив Зеленський.

Він додав, що вибори в США вплинуть на підтримку, але в Україні робитимуть все, щоб вона не ослабла. А також розраховує, що більшість голосів у Республіканській партії буде за Україну.

Про дальнобійні ракети від США

"Ми працюємо над цим... лобіюємо через різні двері. І ми точно отримаємо результат. Так само, як ми отримали серйозні ракети. Зараз, коли ми їх використовуємо, це не секрет. Було непросто... як і з Ріші (прем'єром Британії, - ред.) я домовлявся з Еммануелем Макроном (президентом Франції, - ред.) про SCALP. Вони працюють, військові дуже задоволені, майже 100% попадання по ворогу", - заявив Зеленський.

Щодо іншої далекобійної зброї, результат буде, як і з винищувачами.

Про наступ на південь та дефіцит техніки

Українські військові на півдні часто змушені просуватися пішки через дефіцит західної бронетехніки.

"Не хочеться ризикувати як людьми, так і технікою, але це вибір командирів на місцях. Насамперед люди, а потім уже техніка. Мої сигнали всі знають, я постійно їжджу на фронт", - сказав Зеленський.

На його думку, українці забули про те, що воюють проти "другої армії світу", і розслабилися у думках про те, що нібито вже перемогли. Важливою перемогою було те, що Росії не вдалося знищити українську державу. Але остаточна перемога буде після повернення всіх людей та окупованих територій.

Про поступки заради членства в НАТО

"Міняти НАТО на наші землі - це нечесна розмова, нечесний діалог і штучна провокація... На цьому все", - прокоментував він заяви про нібито можливі поступки Росії.

Нещодавно керівник апарату генсека НАТО Стіан Енссен необережно припустив, що одним із рішень для членства в Альянсі може стати відмова від частини територій. Його слова піддалися різкій критиці.

Про те, чому не перекидають ЗСУ зі сходу на південь

Він також відреагував на публікації про те, що Україні нібито слід зосередити сили на південному наступі.

"У нас є схід. Хтось розуміє, скільки там окупантів? Приблизно 200 тисяч. Пропозиція така, давайте візьмемо звідти сили і кудись їх перекинемо, куди треба. Думаю, так, після цього буде наступне - пару днів Слов'янськ, Краматорськ, далі вони підуть на Павлоград, Дніпро і відріжуть береги. Я вважаю, що така надія у них є. Харків. Ми не віддамо ні Харків, ні Донбас, ні Павлоград, ні Дніпро", - запевнив Зеленський.

Про винищувачі F-16 та Gripen

Із партнерами домовленості наступні. Українська технічна група 5 тижнів знайомитиметься з Gripen у Швеції, а далі якщо це підходитиме і уряд Швеції буде готовий обговорювати, то сторони домовляться про тренувальну місію.

"Скажу відверто, командувача Повітряних сил разом із фахівцями було відправлено з України до Швеції. Ми просто публічно не говорили, технічні перевірки почалися, командувач вже повернувся. Якщо буде консенсус після цього, ми почнемо говорити про Gripen", - наголосив президент.

Щодо F-16, то він стане головним літаком майбутнього флоту України. Є чіткі домовленості із Данією, яка на різних етапах поставить 19 винищувачів.

Крім того, українська сторона розраховує на 42 літаки армії Нідерландів. З них на 18 проходитиме навчання, їх отримають після того, як воно завершиться. Інші надійдуть відразу, як тільки будуть готові інші пілоти.

Зеленський уточнив, що спочатку були сподівання хоча б на 12 одиниць F-16.

Про воєнну деокупацію Криму

Оновлена стратегія деокупації півострова складатиметься з питань економіки, екології, сфери безпеки, демілітаризації тощо.

"Але розраховувати на те, що Крим буде повністю без... Я чув, що хтось каже, що це буде просто туристичний оазис, це неправда. Ніхто не дозволить мати можливість окупувати Крим, тому, якщо коротко, флот буде... Я не впевнений, що ми сьогодні маємо право говорити про воєнну деокупацію Криму публічно", - відреагував він на недавні слова секретаря РНБО Олексія Данілова.

Він також додав, що доручив дипломатам підготувати союз країн Чорноморського узбережжя, щоб був спільний захист від агресії Росії. Причому він може поширитись на безпеку Азовського та Балтійського морів.

Про посилення мобілізації

Президенту поставили питання, чи служитимуть усі українці. Зокрема, про це говорив заступник голови парламентського комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв. А напередодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ТЦК матимуть доступ до всіх цифрових реєстрів.

"Скажу відверто, військові звернулися до мене, щоб дати можливість мобілізувати більше. Поки що більше нічого не можу сказати. Мені здається, у цьому питанні важливо розуміти, хто це робить і як. І тому питання військкоматів, ВЛК, треба прискорити процеси, навести лад, а вже потім вести розмови про те, як і ким збільшувати (мобілізацію, - ред.)", - сказав Зеленський.

Про відповідальність Путіна

"Це наша проблема і наше завдання - об'єднати світ навколо наших проблем. Не скаржитися на партнерів, а самим максимально працювати... Я не Гаазький трибунал, мені важко сказати, за що Путін відповість. Наше завдання, щоб він і всі люди, які забрали наші території та життя наших людей... Потрібно говорити про те, що всі ці люди - вбивці, терористи та ті, хто віддавали ці накази - мають відповісти", - зазначив президент.

Про те, чи буде третій "воєнний" День Незалежності

Зеленського запитали, чи зможе Україна витримати третій рік повномасштабної війни з Росією.

"У нас немає шансів, щоб не продовжувати відстоювати свою державу, щоб не деокупувати нашу територію... Я дуже хотів би, щоб ми втрачали менше людей, але ми розуміємо, з ким маємо справу. У нас немає іншого виходу, ми боремося за своє, а у нас його небагато - одна країна. Тому я не можу сказати, чи буде третій День Незалежності під час війни", - додав він.