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Нідерланди передадуть Україні близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування
22:57 22.08.2023 |
Нідерланди вирішили надати українським військовим близько тисячі зарядів для дистанційного розмінування. Вони допоможуть проривати лінії оборони росіян.
Про це заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.
"Зараз, як я знаю, ви стикаєтеся з проблемою мінування територій з дуже великою щільністю. Є рішення, щоб надати близько тисячі переносних зарядів для дистанційного розмінування, які можуть робити проходи в інженерних загородженнях", - розповіла чиновниця.
Вона також наголосила, що її країна продовжить працювати над задоволенням усіх потреб України, у тому числі у засобах протиповітряної оборони, які є критично важливими для збереження життів українців.
"Ми були дуже раді оголосити про черговий крок про посилення ППО, а саме передачу винищувачів F-16. Ми вже погодили програми підготовки українських пілотів. Плануємо розпочати навчання в центрі підготовки в Румунії, маємо доступні для підготовки F-16", - розповіла Оллонгрен.
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