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МВФ не зарахує Україні виконання маяка: у Раді підмінили текст законопроєкту №8401
Після втручання в процес розгляду законопроєкту №8401 заступника глави Офісу президента Ростислава Шурми, депутати без погодження з МВФ замінили текст проєкту, який був структурним маяком, розробленим на виконання меморандуму з Міжнародним валютним фондом.
Про це заявив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Отримав інформацію з трьох джерел - у нас проблема з №8401 та меморандумом з МВФ. Якщо коротко: там не зараховують виконання структурного маяка, оскільки в останній момент була зміна редакції тексту закону, яку ніхто не погодив з МВФ", - написав Железняк.
За словами депутата, це сталося після того, як у процес роботи над законопроєктом втрутився заступник Офісу президента Ростислав Шурма. Була, зокрема, замінена частина проєкту, яка стосується обмеження перевірок.
Стаття на тему:
21.08.22 «Зелений тариф» для «зелених чоловічків». Держава платила сонячним станціям брата Ростислава Шурми за електроенергію в окупації - Bihus.Info
ГарПок платив за електроенергію сонячним станціям брата та колишнього підлеглого заступника керівника ОП Ростислава Шурми попри те, що СЕС перебувають в окупації.
"Був текст №8401 до другого читання, де був нормальний текст (перевірки поверталися по факту тільки для найбільших субʼєктів). Але потім була зустріч у Раді: Премʼєр, керівництво Ради, Міністр фінансів, заступник ОП та представники всіх фракцій. І там в останню мить Ростислав Шурма запропонував виключити частину редакції по перевірках", - зазначив депутат.
Як стверджує Железняк, Ростислав Шурма запевнив, що будуть проведені "всі необхідні перемовини".
"Ще й обіцяли за 3 тижні дати нову концепцію по єдиному органу перевірок (що, звичайно, ніхто не зробив). Всі фракції були свідками", - зазначив депутат.
Він також повідомив, що проти ідеї Шурми виступили премʼєр-міністр та Міністр фінансів. Проте депутати, без погодження, замінили текст проєкту.
"У мене тут звернення до колег по Раді. Особливо тих 239, які проголосували "За". А ви розумієте, що єдиною логікою голосувати 8401 було виконання вимог МВФ? І ми ось весь цей шлях і негатив пройшли тупо дарма?", - зазначив Железняк.
За інформацією депутата, наслідком цього стане не зарахування Україні виконання маяка.
"Після такого "кидка" МВФ значно більше уваги приділить пункту про перевірки, і в наступних умовах це буде вже реальне повернення і навіть посилення, а не номінальне (як передбачав спочатку текст 8401)", - заявив Железняк.
"Цей пункт стає проблемою для взаємодії з МВФ: мало того, що дедлайн пропустили, але ще і кинули. Враховуючи, що вже кінець серпня, а по цьому ніхто ще пальцем не поворухнув, то буде далі, як завжди: в останню мить кинуть найгірший текст, написаний на коліні, і "голосуй - або смерть", - додав також він.
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