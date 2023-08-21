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АНАЛІТИКА

«Зелений тариф» для «зелених чоловічків». Держава платила сонячним станціям брата Ростислава Шурми за електроенергію в окупації — Bihus.Info

 

ГарПок платив за електроенергію сонячним станціям брата та колишнього підлеглого заступника керівника ОП Ростислава Шурми попри те, що СЕС перебувають в окупації.

До літа 2023 сонячні електростанції співвласником яких є близьке оточення заступника керівника ОП Ростислава Шурми, отримували оплату за «зеленим тарифом» попри те, що були під російською окупацією та, ймовірно, не мали зв'язку з українською енергосистемою.


Зокрема мова йде про сонячні станції ТОВ КД Енерджі 2, ПП Нацпрод, ТОВ Відновлювальна Енергія Запоріжжя, ТОВ Грін Енерджі Токмак і ТОВ Грандпауєр ЛЛС у Запорізькій області.

За даними видання, з липня 2022 по липень 2023 року ці компанії сукупно отримали понад 320 млн грн оплати за електроенергію за «зеленим тарифом» від державного підприємства Гарантований покупець. Водночас у Bihus.Info зазначили, що для КД Енерджі 2, Нацпрод і Відновлювальна Енергія Запоріжжя неможливо з проплат виокремити розрахунки за боргами попередніх періодів, якщо такі відбувались.

Співвласником компаній ТОВ КД Енерджі 2 і ТОВ Відновлювальна Енергія Запоріжжя є брат посадовця ОП Ростислава Шурми - Олег Шурма. Співвласником ще двох компаній зі списку - Грін Енерджі Токмак і Грандпауєр ЛЛС є Руслан Божко - колишній підлеглий посадовця.

Крім того зазначається, що станція ПП Нацпрод також згадується серед реалізованих проєктів на корпоративному сайті, де зібрані «зелені» проєкти Олега Шурми та партнерів.

Оплату за «зеленим тарифом» в окупації також отримували також станції бізнесмена Василя Хмельницького та партнерів, а також низка інших, менш відомих виробників.

Як пише видання з посиланням на дані Укренерго, більшість станцій, що перебувають на тимчасово окупованій території Запорізької області, працюють в несинхронному режимі з об'єднаною енергосистемою України з 1 липня 2022 року. Електроенергія з цих станцій, найімовірніше, не могла потрапити в український ринок і не могла бути продана там.

ГарПок має оплачувати електрику, яку продає ринку. Оплата електрики, яку ДП не могло продати, означає збитки для державного підприємства.
За матеріалами: NV.ua
 

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