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New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
23:58 21.08.2023 |
Американський мільярдер і засновник компанії SpaceX Ілон Маск у розмові з нині колишнім заступником голови Пентагону Коліном Калем і ще кількома людьми визнав, що говорив із російським президентом Владіміром Путіним восени 2022 року.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі The New Yorker.
Політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер у жовтні 2022-го першим заявив, що Ілон Маск розповів йому про телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним перед публікацією "мирного плану" для України у Twitter.
Сам Маск публічно заперечив факт розмови, сказавши, що говорив із Путіним ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але Каль стверджує, що американський мільярдер усе ж визнав, що це не так.
"Він сказав: "Ну, у мене була чудова розмова з Путіним". І ми подумали: "Ох, це недобре", - пригадує експосадовець Пентагону. Його розмова з Маском стосувалась проблеми відключення роботи терміналів супутникового зв'язку Starlink на територіях, де українські війська вели контрнаступ.
Про те, що Маск зізнавався в розмові з Путіним, The New Yorker розповіли й кілька інших непов'язаних між собою джерел. Деякі з них також звернули увагу, що восени 2022-го бізнесмен усе частіше говорив про необхідність Україні вести переговори з Росією.
Нагадаємо, якраз у той час Мсаск опублікував пропозиції для "мирного врегулювання" війни Росії проти України, зокрема визнання Криму російським до постійного нейтралітету Києва. Пізніше власник SpaceX також говорив про небезпеку ядерної війни і те, що Росія однозначно переможе у війні з Україною, бо має більше населення та ресурсів.
Твіти американського бізнесмена викликали хвилю обурення з боку українських та інших користувачів соцмережі. Водночас російські ЗМІ та посадовці активно підхопили їх; так, речник Путіна Дмитро Пєсков назвав їх "вартими уваги пропозиціями".
У червні Міністерство оборони США уклало контракт зі SpaceX на придбання для України терміналів супутникового зв'язку Starlink та послуг для їхнього використання українськими військовими.
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