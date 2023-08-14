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АНАЛІТИКА

В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе

13:19 14.08.2023 |

Політика

 

В Україні проводять збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе. Саме ці дрони зараз потрібні на фронті і саме вони змінюють хід подій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

"Починаємо операцію "Єдність". UNITED24, Повернись живим та monobank об'єднують зусилля, щоб зібрати 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе", - написав він.

За його словами, FPV-дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектуємо бойовими частинами на 57 млн грн. "Саме ці дрони зараз потрібні на фронті. Саме вони змінюють хід подій", - додав міністр.

Федоров повідомив, що кожен, хто перерахує кошти, має шанс отримати платинову картку monobank, зустріч з амбасадорами UNITED24, військові артефакти від фонду "Повернись живим".

"Впевнений, до нас долучаться десятки українських компаній та сотні тисяч донорів з усього світу", - зазначив міністр.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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