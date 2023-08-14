Фінансові новини
- |
- 14.08.23
- |
- 17:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе
13:19 14.08.2023 |
В Україні проводять збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе. Саме ці дрони зараз потрібні на фронті і саме вони змінюють хід подій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.
"Починаємо операцію "Єдність". UNITED24, Повернись живим та monobank об'єднують зусилля, щоб зібрати 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе", - написав він.
За його словами, FPV-дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектуємо бойовими частинами на 57 млн грн. "Саме ці дрони зараз потрібні на фронті. Саме вони змінюють хід подій", - додав міністр.
Федоров повідомив, що кожен, хто перерахує кошти, має шанс отримати платинову картку monobank, зустріч з амбасадорами UNITED24, військові артефакти від фонду "Повернись живим".
"Впевнений, до нас долучаться десятки українських компаній та сотні тисяч донорів з усього світу", - зазначив міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Міноборони РФ збрехало про «успішний огляд» судна в Чорному морі, - InformNapalm
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
|Пов'язано з F-16. Ігнат назвав ціль російського удару по Коломиї
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський оголосив про звільнення всіх обласних воєнкомів
|Байден попросив у Конгресу додаткові кошти на допомогу Україні
|Як Нафтогаз та Офіс президента не поділили спадок Медведчука
|«Україна втратить усе»: як Київ має реагувати на погрози президента Сербії
|Німеччина надала Україні нову партію військової допомоги, зокрема 2 пускові установки Patriot
|Сплив строк давності: Суд закрив справу проти «Слуги народу» Камельчука за брехню в декларації
Бізнес
|Google запускає бета-версію електронного підпису для Google Docs і Google Drive
|Apple здобула тимчасову перемогу над Epic Games у Верховному суді — правила App Store та комісія 30% поки без змін
|Єврокомісар із внутрішнього ринку повідомив про інвестиції в 100 млрд євро у виробництво напівпровідників
|Opel представив концепт Experimental зі складаним кермом
|та Universal Music задумали ліцензувати голоси музикантів для «легалізації» пісень, створених штучним інтелектом
|Байден підписав указ про обмеження інвестицій у технології Китаю
|Boeing уперше публічно показав політ електричного повітряного таксі Wisk Aero Cora