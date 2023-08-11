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Пов'язано з F-16. Ігнат назвав ціль російського удару по Коломиї
16:27 11.08.2023 |
Під час ракетного удару, що здійснили окупанти сьогодні, 11 серпня, вони намагалися знищити молодих українських льотчиків, які поїдуть навчатися на винищувачах F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
За словами спікера Повітряних сил, ракети ворога летіли на військові аеродроми, які перебувають під його прицілом уже не перший місяць.
"Аеродром Старокостянтинів зараз найбільше переживає наслідки ударів. Тепер Івано-Франківська область. Під ударом опинилися наші молоді льотчики, які скоро їдуть навчатися на F-16. Хотіли вдарити по нашій молоді та позбавити нас перспективи перейти на західну техніку", - сказав Ігнат.
Він зазначив, що атака окупантів не мала успіху та не принесла їм бажаних результатів.
Російська атака
Нагадаємо, що під час сьогоднішньої масштабної повітряної тривоги у низці регіонів пролунали вибухи. Їх чули у столиці, Київській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
Пізніше стало відомо, що у Києві збили ракету "Кинджал", але уламки упали у двох районах міста. На щастя, ніхто не постраждав.
Проте ворожа ракета влучила на територію приватного будинку в Івано-Франківській області. Внаслідок удару загинув 8-річний хлопчик. За повідомленнями місцевої влади, також є постраждалі.
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