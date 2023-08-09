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АНАЛІТИКА

Рада забрала мандат у нардепа від партії «Слуга народу» Андрія Холодова

14:01 09.08.2023 |

Політика

 

Верховна рада достроково припинила повноваження народного депутата від партії "Слуга народу" Андрія Холодова. У нього забрали мандат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За відповідне рішення проголосували 308 парламентаріїв.

Варто зазначити, що тепер у Верховній раді стало 403 народних депутати.

Скандал з Холодовим

Журналісти проєкту "Схем" раніше оприлюднили розслідування про Андрія Холодова. З'ясувалося, що він виїхав за кордон півроку тому і зараз продовжує там перебувати. За даними журналістів, Холодов був на Кіпрі разом з сім'єю, де має родинний маєток.

Наприкінці липня Холодов вирішив скласти мандат. Він подав до Ради відповідну заяву. Також його виключили з партії "Слуга народу".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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