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АНАЛІТИКА

Нардепа від Слуги народу спіймали на одержанні хабаря — ЗМІ

16:57 08.08.2023 |

Політика

 

Правоохоронці впіймали народного депутата від Слуги народу Анатолія Гунька на одержанні хабаря, повідомляє УП з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними джерел, Гунько і двоє його спільників отримали «винагороду» за розв'язання питання щодо передачі в оренду підприємцю державних земель.

Повідомляється, що він міг уже «отримати перший транш - 85 тисяч доларів».

Також пресслужба СБУ повідомила, що спільно з НАБУ викрили «на гарячому» нардепа, який за 85 тисяч доларів «продавав» землю Національної академії аграрних наук. Відомство не назвало ім'я депутата.

Уточнюється, що за гроші чиновник обіцяв бізнесмену забезпечити надання в обробіток державних земельних ділянок Національної академії аграрних наук України.

«Правоохоронці задокументували злочинну діяльність нардепа та викрили його „на гарячому" під час одержання ним першої частини неправомірної вигоди в розмірі 85 тисяч доларів США», - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 368 про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Анатолій Гунько переміг на довиборах до Верховної Ради 2020 року в окрузі № 208. Його підтримали майже 33% виборців (21 245 осіб).

Його головним конкурентом був лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який здобув 31,78% голосів у цьому ж окрузі.

Тоді Ляшко заявляв, що в нього «вкрали перемогу за допомогою підкупу та фальсифікацій».

Рух Чесно повідомляє, що у 2016 Анатолій Гунько був фігурантом однієї із земельних афер на території Броварів.

Також, за їхніми даними, 2023 року суд визнав Анатолія Гунька винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

За матеріалами: NV.ua
 

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