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Ізраїльське судно минуло «блокаду» Чорного моря Росією та увійшло у гирло Дунаю – фото
23:49 31.07.2023 |
Ізраїльське судно Ams1 пройшло Чорним морем, минувши "блокаду" Росії, та увійшло у гирло Дунаю. Про це повідомляє представник OSINT-спільноти з ніком Маркус Джонсон.
"Ams1 входить в українське гирло Дунаю. Це перше судно, яке прорвало російську блокаду Чорного моря після бомбардування Рені 25 липня. Розпочавши свою подорож з Ашдода, Ізраїль, воно відкрито заявило про пункт призначення в Україні, оскільки перетинало Чорне море за прямим курсом. Хоробрі моряки", - написав Джонсон.
За даними OSINT-спільноти, слідом за ізраїльським Ams1 йдуть судна Sahin 2 та Yilmaz Kaptan під прапорами Греції та Туреччини/Грузії відповідно.
Учора про те, що цивільні судна йдуть Чорним морем, написало болгарське видання Actualno.
"Російські сили явно не хочуть або не можуть примусово зупиняти й обшукувати нейтральні кораблі, що прямують в Україну через Чорне море... На знімках стеження за суднами, опублікованих 30 липня, видно, як три цивільні судна заявили про свій пункт призначення в Україні через автоматичну систему ідентифікації (АІС) та пливуть туди, не бувши зупиненими та обшуканими російським Чорноморським флотом", - йдеться у матеріалі.
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