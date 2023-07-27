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АНАЛІТИКА

Сенат Італії одноголосно визнав Голодомор геноцидом українського народу

 

Італійський Сенат у середу проголосував за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Резолюцію про визнання Голодомору геноцидом підтримали 130 членів Сенату Італії, проти не висловився жоден, ще чотири утримались під час голосування.

Італійські сенатори в резолюції зазначили, що у 1932-1933 роках СРСР на чолі з Йосипом Сталіним "навмисно спровокував голод, який спричинив мільйони смертей, переважно селян та дрібних землевласників", серед цивільного населення України.

"Пам'ять про Голодомор та радянські злочини проти українського народу набуває ще більшого значення сьогодні у світлі російського вторгнення та нової спроби стерти українську національну ідентичність", - підкреслюється в документі.

Відповідно, ухвалена резолюція зобов'язує Сенат Італії визнати Голодомор геноцидом з ухваленням будь-якої подальшої ініціативи за погодженням із Палатою депутатів, урядом, європейськими та міжнародними інституціями.

Коментуючи рішення італійських сенаторів, голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав його важливим кроком, що "відновлює історичну справедливість, вшановує мільйони жертв та застерігає майбутні покоління від злочину геноциду".

Голодомор - штучно створений сталінським репресивним режимом голод 1932-1933 років у добу розквіту колективізації, тобто примусового відбирання приватного майна й організації колективних господарств. У результаті тих подій через відсутність їжі загинули, за різними оцінками, від чотирьох до шести мільйонів українців, переважно у сільській місцевості.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент.
Ключові теги: Італія
 

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