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Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики
11:43 26.07.2023 |
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України.
Відповідне рішення підтримали четверо членів профільного комітету і семеро проголосували проти на засіданні в середу, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".
Стаття на тему:
21.07.2023 Ткаченко-відбувайло. В ім'я чого Банкова пожертвувала міністром культури
Розійшлися Зеленський і Ткаченко некрасиво - як кажуть у подібних випадках, із взаємною ворожістю, що погано приховується.
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