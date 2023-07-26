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АНАЛІТИКА

Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики

11:43 26.07.2023 |

Політика

 

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставки Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики України.

Відповідне рішення підтримали четверо членів профільного комітету і семеро проголосували проти на засіданні в середу, повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Стаття на тему:

21.07.2023 Ткаченко-відбувайло. В ім'я чого Банкова пожертвувала міністром культури
Розійшлися Зеленський і Ткаченко некрасиво - як кажуть у подібних випадках, із взаємною ворожістю, що погано приховується.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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