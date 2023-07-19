Баканов через рік після звільнення з СБУ став адвокатом

Колишній голова СБУ Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката 27 червня 2023 року в Раді адвокатів Полтавської області.

Запис про це зроблено в Реєстрі адвокатів, розміщеному на сайті Національної асоціації адвокатів.

Верховна Рада звільнила його з посади голови СБУ рівно рік тому - 19 липня 2022 року.

Джерело: Баканов Іван Геннадійович | Єдиний Реєстр Адвокатів України (unba.org.ua)

Статті на тему:

10.03.23 В ДБР немає справ проти Баканова

Як стало відомо BBC News Україна, інформація, яку нещодавно розповсюдили українські ЗМІ про те, що нібито Баканов перебуває під слідством у справі про окупацію частини території України, неправдива.



25.07.22 Велика зрада в СБУ: Чим закінчиться розслідування провалів спецслужби за Баканова

ДБР оприлюднило підозру про держзраду Володимиру Сівковичу. Слідство встановило, що під його патронатом в СБУ діяло шпигунське угрупування, яке кілька років працювало на ворога. У тексті підозри прізвище екс-глави СБУ Івана Баканова ніяк не фігурує.