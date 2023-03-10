В ДБР немає справ проти Баканова

Оксана Тороп, ВВС News Украина

Слідчі Державного бюро розслідувань не розслідують жодної справи, яка б стосувалася дій колишнього голови СБУ Івана Баканова.

Як стало відомо BBC News Україна, інформація, яку нещодавно розповсюдили українські ЗМІ про те, що нібито Баканов перебуває під слідством у справі про окупацію частини території України, неправдива.

Ніяких справ немає

Кілька днів тому ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента поширили інформацію про те, що Баканов фігурує у кримінальних провадженнях ДБР щодо окупації частини територій країни. Нібито його звинувачують у провалі роботи СБУ в передвоєнний і початковий період повномасштабного вторгнення.

"Війна оголила все, що відбувається в СБУ. І в ОП жахнулися від того, як керував Баканов. За багатьма напрямами - повний провал", - цитувало видання "Новое время" джерело в ОП.

Однак ця інформація не підтвердилася.

BBC News Україна відправила запит в ДБР і отримали таку відповідь: "У провадженні слідчих Державного бюро розслідувань кримінальні провадження, у яких перевіряється незаконна діяльність колишнього керівника СБУ Івана Баканова, не перебувають, про підозру останньому не повідомлялось, обвинувальні акти до суду не направлялись, матеріали службового розслідування щодо Івана Баканова до ДБР не надходили".

До того ж, як стало відомо BBC News Україна з власних джерел, службова перевірка в СБУ показала відсутність у діях колишнього очільника спецслужби порушень.

Юрист Іван Баканов - друг дитинства Володимира Зеленського, який працював з ним ще в "Студії "Квартал 95", - став головою СБУ в серпні 2019 року. Через три роки, 17 липня 2022 року, президент усунув його з посади за статтею дисциплінарного статуту про неналежне виконання службових обов'язків.

ЗМІ припускали, що Баканова звільнили через швидку окупацію півдня України та велику кількість зрадників в лавах спецслужби.

Була навіть інформація, що Баканова не було в країні на момент вторгнення, але джерела в його оточенні запевняють, що він жодного разу не залишав Україну з 24 лютого 2022 року.

"Він постійно перебуває в Києві, з самого початку вторгнення, не втік, не ховається, ніяких викликів на допити немає", - розповідає джерело, наближене до ексголови спецслужби.

Одразу після усунення Баканова в СБУ призначили службове розслідування. Відомо, що воно завершилося, але про результати досі ніхто офіційно не повідомляв. Згодом його остаточно звільнили, а головою СБУ призначили Василя Малюка.

Відповідь ДБР на запит ВВС

Справи проти інших посадовців СБУ

Разом з тим, слідчі бюро розслідують кримінальні справи стосовно інших посадовців СБУ, які працювали під керівництвом Баканова. Зокрема, проти Олега Кулініча, який до березня 2022 року очолював управління СБУ по Криму. Його підозрюють в держзраді і роботі на Росію.

Слідчі встановили факти співпраці Кулініча з представниками російських спецслужб. Ця інформація начебто підтвердилася і проведеними експертизами.

Саме на спецслужбу все частіше покладають відповідальність за те, що росіяни так легко змогли окупувати Херсонщину. В ДБР повідомили BBC News Україна, що слідчі розслідують справу, яка стосується обставин "неналежної організації оборони материкової частини України з напрямку тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, що призвело до швидкої окупації військами РФ під час повномасштабного вторгнення". При цьому там не вказали, хто саме фігурує в цій справі і чи є вже підозрювані.

Також відомо, що Україна добивається екстрадиції із Сербії екскерівника головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Його теж підозрюють у держзраді та допомозі російським військам у захопленні ЧАЕС.

Наумов, якого президент України Володимир Зеленський назвав зрадником і позбавив звання бригадного генерала, залишив країну 23 лютого, за кілька годин до початку російського вторгнення. Ми намагалися дізнатися деталі розслідування цієї справи та переговорів про екстрадицію, але в ДБР послалися на таємницю слідства.

Взагалі з початку війни до спецслужби закидали найбільше претензій стосовно великої кількості зрадників в її лавах. В одному зі своїх звернень у липні 2022 року Зеленський згадав про 651 кримінальне провадження про державну зраду та колабораційну діяльність працівників силових структур. За його даними, 60 працівників прокуратури та СБУ залишилися на окупованій території та працюють з росіянами проти України.