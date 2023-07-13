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Джеймі Даймон
ЗМІ дізнались, навіщо Зеленський написав гнівне повідомлення на шляху до саміту НАТО
23:25 12.07.2023 |
Президент Володимир Зеленський намагався вплинути на хід дискусій на саміті НАТО у вівторок, коли стало відомо, що текст підсумкової декларації змінили на формулювання, менш вигідні для України, за наполяганням США й Німеччини.
Про це стало відомо агенції Bloomberg від понад десятка дипломатів і посадовців, які брали участь у саміті Альянсу, пише "Європейська правда".
За даними ЗМІ, ще в понеділок увечері текст підсумкової декларації Вільнюського саміту НАТО не був узгоджений, але в ньому пропонувались більш чіткі шляхи членства для Києва (які саме, Bloomberg не уточнює).
Та за наполягання США й Німеччини формулювання змінили на менш приємні для України, які й потрапили у фінальний документ. Коли у вівторок про це дізналась українська делегація, вона вирішила опублікувати провокаційний твіт від імені Зеленського.
Українська делегація намагалась таким чином вплинути на хід дискусій у межах НАТО, але реакція була зворотною. Особливо роздратувались США, яких про допис у соцмережах не попереджали, що змусило втрутитись британську й частково німецьку делегацію.
"Коли ситуація загрожувала вийти з-під контролю, керівник офісу Зеленського Андрій Єрмак зателефонував раднику президента США з національної безпеки Джейку Саллівану, але текст все одно був затверджений ще до приїзду українців", - пише Bloomberg.
Коли Зеленський прибув на саміт у вівторок увечері, його відверто розкритикували інші лідери. Під час спільної вечері його закликали "охолонути" й оцінити весь пакет рішень щодо України, додає видання.
Уже в середу Зеленський радикально змінив думку про рішення НАТО щодо України. Він пізніше пояснив, що й досі вважає формулювання декларації "абсурдними", але висловив упевненість, що Альянс не буде висувати політичні вимоги для запрошення України до вступу в НАТО.
Рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".
У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна, але визначений механізм щодо їхнього оцінювання. Інструментом для контролю реформ, які виконує Україна, стане Річна національна програма (РНП). Цей інструмент вже є у розпорядженні України.
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