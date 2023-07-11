Зеленський розкритикував НАТО за невизначеність щодо України: Безпрецедентно й абсурдно

Президент Володимир Зеленський заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі без України обговорюються формулювання умов запрошення в Альянс.

Про це він написав у Twitter, пише "Європейська правда".

За словами Зеленського, на шляху до Вільнюса українська сторона "отримала сигнали про те, що обговорюються формулювання без України".

"І я хочу підкреслити: це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно й абсурдно - коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України; і коли натомість додається якесь дивне формулювання про "умови" навіть для запрошення України", - наголосив він.

Зеленський вважає, що наразі серед союзників немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом Альянсу.

"А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО - у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію й надалі продовжувати свій терор. Невизначеність - це слабкість.І я відверто обговорю це на саміті", - додав він.

Як повідомлялося, президент Литви Гітанас Науседа бачить готовність лідерів НАТО на схвалення рішення, де буде згадка про певне "запрошення" для України.

Гітанас Науседа наголосив, що для Литви важливо не повторити формулу про "відкриті двері", яку вважають застарілою та провальною. "Але буде дуже чіткий сигнал, що ми не повторюємо формулу Бухарестського саміту", - заявив він, нагадавши, зокрема, що Альянс погодився на швидкий вступ України без ПДЧ.