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АНАЛІТИКА

Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Палаті представників Нідерландів за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом.

"Палата представників Нідерландів визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Це важливий крок у встановленні історичної правди. Я вдячний Нідерландам за те, що вони зайняли тверду позицію щодо необхідності притягнення до відповідальності за минулі та теперішні злодіяння", - написав Кулеба у твіттері.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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