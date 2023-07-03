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АНАЛІТИКА

Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя

09:38 03.07.2023 |

Україна

 

Національна комісія зі стандартів державної мови оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам. Однак Запоріжжя зі списку прибрали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перелік рекомендацій Нацкомісії.

30 червня комісія затвердила додаток до свого рішення від 22 червня. У ньому міститься новий перелік населених пунктів, які рекомендується перейменувати. Варто зазначити, що він став значно коротший за попередній.

У списку лишилося лише 10 міст:

* Бровари;
* Сєвєродонецьк;
* Первомайськ (Луганська область);
* Первомайськ (Миколаївська область);
* Первомайський;
* Южноукраїнськ;
* Хрустальний;
* Южне;
* Боково-Хрустальне;
* Сорокине.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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