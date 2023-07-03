Нацкомісія передумала перейменовувати Запоріжжя

Національна комісія зі стандартів державної мови оновила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам. Однак Запоріжжя зі списку прибрали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перелік рекомендацій Нацкомісії.

30 червня комісія затвердила додаток до свого рішення від 22 червня. У ньому міститься новий перелік населених пунктів, які рекомендується перейменувати. Варто зазначити, що він став значно коротший за попередній.

У списку лишилося лише 10 міст:

* Бровари;

* Сєвєродонецьк;

* Первомайськ (Луганська область);

* Первомайськ (Миколаївська область);

* Первомайський;

* Южноукраїнськ;

* Хрустальний;

* Южне;

* Боково-Хрустальне;

* Сорокине.