Фінансові новини
- |
- 28.06.23
- |
- 15:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано - мовний омбудсмен
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування назв населених пунктів має бути скасовано.
"Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь офіційно звернувся до міністра освіти і науки України Оксена Лісового з проханням скасувати рішення Національної комісії зі стандартів державної мови", - йдеться в повідомленні пресслужби омбудсмена.
Уповноважений, зокрема, закликає міністра доручити Нацкомісії в найкоротші терміни ухвалити нове рішення, яке повністю відповідатиме закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
"Рішення Нацкомісії повинно містити перелік обов'язкових для перейменування назв населених пунктів, які не відповідають стандартам державної мови, а також чіткі рекомендації щодо їх перейменування", - зазначає Кремінь.
За словами мовного омбудсмена, перелік Нацкомісії містить велику кількість назв населених пунктів, що відповідають стандартам державної мови, а саме: "Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об'єднане".
"Крім того, у більшості рекомендацій не пропонується правильний варіант назви, а міститься дивне формулювання "обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку", що не відповідає вимогам закону", - зазначив Кремінь.
Як повідомлялося, 27 червня Національна комісія зі стандартів державної мови оприлюднила рекомендації щодо зміни понад 1,4 тис. назв сіл, селищ і міст України. До переліку потрапило і місто Запоріжжя.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ухвалила закон про доплати та відпустки для військовослужбовців
ТОП-НОВИНИ
|Фінансовий сектор успішно адаптувався до роботи в складних умовах – Звіт про фінансову стабільність
|Різдво і не тільки. Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят
|Гендиректором АТ «Укроборонпром» призначено Германа Сметаніна
|США передають Україні додаткові Stryker і Bradley: новий пакет допомоги на $500 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада ухвалила закон про доплати та відпустки для військовослужбовців
|Посли G7 нагадали про важливість призначення керівника АРМА
|Парламент Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу
|Рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів має бути скасовано - мовний омбудсмен
|Різдво і не тільки. Зеленський пропонує Раді офіційно змінити дати трьох свят
|Гендиректором АТ «Укроборонпром» призначено Германа Сметаніна
Бізнес
|Suzuki створить «літаючі автомобілі» за допомогою SkyDrive
|Toyota презентувала нове покоління кросовера C-HR
|У Німеччині запустять радіо на основі штучного інтелекту
|«Київстар» підготує white paper можливої заміни китайського телекомобладнання
|Qualcomm представила процесор Snapdragon 4 Gen 2 для бюджетних смартфонів нового покоління
|Учені створили новий тип пам'яті, яка значно прискорить штучний інтелект
|Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven