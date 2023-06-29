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АНАЛІТИКА

Член конкурсної комісії з відбору кандидатів на главу АРМА відкликав підпис за переможницю

 

Член конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Дмитро Остапенко відкликав свій підпис за переможницю конкурсу Олену Думу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Зваживши всі "за" і "проти", я відкликаю свій голос за Олену Думу і сьогодні мною було ініційоване проведення позачергового засідання конкурсної комісії з обрання Голови АРМА, на якому я зроблю відповідну заяву", - зазначив він.

За словами Остапенка, до цього рішення його спонукало дві причини.

"Я відкликаю свій голос з мотивів відсутності у мене на момент голосування повної інформації щодо кандидата, яка має вирішальне для мене значення та яка мене приголомшила", - зазначив Остапенко.

Окрім того, на його думку, було порушено процедуру голосування.

"Після проведення першого "рейтингового" етапу, де кожен з членів комісії мав можливість віддати декілька голосів за декількох кандидатів, не було проведено другий "вирішальний" етап, де кожен мав віддати один голос за одного з кандидатів, що набрав найбільшу кількість голосів", - наголосив він.

Остапенко закликав комісію найближчим часом провести засідання з метою розв'язання цих питань та визначитися із результатами голосування у належний спосіб в межах належної правової процедури.

Стаття на тему:

28.06.2023 Новою головою АРМА обрали звільнену зі скандалом колишню очільницю Фонду соцстрахування
Перед призначенням у Чернігівську ОВА Олена Дума у січні-квітні 2020 року працювала директоркою Фонду соціального страхування, звідки її звільнили через численні факти порушення законодавства.
За матеріалами: Економічна правда
 

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