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Новою головою АРМА обрали звільнену зі скандалом колишню очільницю Фонду соцстрахуванн
Конкурсна комісія обрала Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
Олена Дума працювала заступницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації у 2020 році, коли її очолювала Анна Коваленко - колишня депутатка від "Слуги народу" і заступниця голови Офісу президента Андрія Єрмака.
Перед призначенням у Чернігівську ОВА Олена Дума у січні-квітні 2020 року працювала директоркою Фонду соціального страхування, звідки її звільнили через численні факти порушення законодавства. До цього вона очолювала Департамент управління державним майном Мінекології.
Олена Дума брала участь у пресконференції разом із радником Руді Джуліані - колишнього довіреного юриста експрезидента США Дональда Трампа, яка мала на меті дискредитувати українську владу та тодішнього кандидата у президенти США Джо Байдена. До цієї кампанії були причетні підсанкційний нардеп Андрій Деркач та обраний від "Слуги народу" депутат Олександр Дубінський.
Як повідомлялося, із серпня 2021 року АРМА у статусі тимчасово виконуючого обов'язки голови очолює Дмитро Жоравович.
Перед цим в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, його заступника Володимира Павленка, а також начальника управління цього закладу відсторонили від посади після того, як ДБР викрила їх на присвоєнні $400 тис. арештованих і переданих в управління Нацагентства коштів.
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