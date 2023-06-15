НБУ допускає зниження облікової ставки раніше IV кв.-2023

Національний банк України (НБУ) готовий розпочати цикл зниження облікової ставки раніше за четвертий квартал 2023 року, як це передбачалося у квітневому макропрогнозі, якщо зростання реальної прибутковості гривневих інструментів та зниження ризиків для курсової стійкості й надалі відбуватимуться швидше, ніж очікувалося.

"Цьому може сприяти більш стрімке, ніж у прогнозі, сповільнення споживчої та базової інфляції і зростання міжнародних резервів, а також краща результативність заходів щодо забезпечення привабливості гривневих інструментів", - йдеться в повідомленні НБУ в четвер.

Водночас у ньому зазначається, що перепоною для швидшого переходу до циклу зниження облікової ставки можуть бути нові виклики для курсової стійкості та стійкого зниження інфляції внаслідок російського вторгнення.

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15.06.2023 НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося

Національний банк зазначив, що він й надалі забезпечуватиме необхідні монетарні умови для збереження курсової стійкості та стійкого зниження інфляції.



Згідно з представленою у квітні віяловою діаграмою, НБУ прогнозував зниження облікової ставки до 23,2% у четвертому кварталі цього року і до 21% - у першому кварталі наступного.

Згідно з квітневим протоколом засідання комітету з монетарної політики, за зниження ставки вже тоді до 24% виступили двоє з 11 його членів.

