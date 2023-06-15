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НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося

14:19 15.06.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Національний банк України (НБУ) вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25%, як і очікували учасники ринку, повідомляється на сайті НБУ в четвер.

"Для збереження курсової стійкості з метою стійкого зниження інфляції та формування належних передумов для поступового пом'якшення валютних обмежень важливим є подальше підтримання високої привабливості гривневих інструментів. Зважаючи на це, правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 25%", - зазначено в повідомленні центробанку.

Збереження облікової ставки на рівні 25% річних із 16 червня 2023 року затверджено рішенням правління Нацбанку від 15 червня 2023 року "Про розмір облікової ставки".

Національний банк зазначив, що він й надалі забезпечуватиме необхідні монетарні умови для збереження курсової стійкості та стійкого зниження інфляції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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