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НБУ зберіг облікову ставку 25%, як і очікувалося
Національний банк України (НБУ) вирішив зберегти облікову ставку на рівні 25%, як і очікували учасники ринку, повідомляється на сайті НБУ в четвер.
"Для збереження курсової стійкості з метою стійкого зниження інфляції та формування належних передумов для поступового пом'якшення валютних обмежень важливим є подальше підтримання високої привабливості гривневих інструментів. Зважаючи на це, правління НБУ вирішило зберегти облікову ставку на рівні 25%", - зазначено в повідомленні центробанку.
Збереження облікової ставки на рівні 25% річних із 16 червня 2023 року затверджено рішенням правління Нацбанку від 15 червня 2023 року "Про розмір облікової ставки".
Національний банк зазначив, що він й надалі забезпечуватиме необхідні монетарні умови для збереження курсової стійкості та стійкого зниження інфляції.
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