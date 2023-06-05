Прокурори не побачили порушення у поїздці заступника Костіна на відпочинок в Іспанію на машині відомого бізнесмена

Кваліфікаційна-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) не вбачає порушень у діях ексзаступника генпрокурора Олексія Симоненка та закрила дисциплінарне провадження щодо нього.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, який ініціював дисциплінарне провадження проти Симоненка.

У січні цього року Симоненко потрапив у скандал через новорічну відпустку в Іспанії, куди він поїхав на автомобілі львівського бізнесмена Григорія Козловського, який до останнього часу був співвласником "Львівської тютюнової фабрики".

Після цього Симоненка відсторонили від посади заступника генпрокурора, проте не звільнили з прокуратури. Він продовжив працювати на нижчій посаді.

КДКП не вбачає конфлікту інтересів у діях Симоненка, бо він начебто не знав, що авто та готель, якими він користувався, належать бізнесмену Козловському.

Симоненко також пояснив, що він оплатив трансфер з особистим водієм за маршрутом Львів - Краків та Варшава - Львів на авто Mercedes Benz S-600. За його словами, вартість такого трансферу склала лише 15 тисяч гривень, оплату він провів готівкою через касу ТОВ "Холдинг Гранд Готель". За підрахунками ЦПК, така вартість є значно заниженою.

ЦПК зазначає, що це вже вдруге, коли КДКП не хоче бачити порушення у діях Симоненка. Раніше КДКП розглянула звернення ЦПК про можливий конфлікт інтересів у Симоненка через участь у святкуванні дня народження Олега Татарова. Адже на момент святкування Татаров залишався підозрюваним у справі, в якій процесуальне керівництво здійснюють підлеглі Симоненку прокурори.

Раніше ЗМІ з'ясували, що Симоненко під час воєнного стану їздив у відпустку за кордон всупереч прямій забороні президента Володимира Зеленського. Під час новорічних свят він десять днів провів в іспанській Марбельї, про що свідчить фото, оприлюднене його дружиною в соцмережах.

За словами джерел Симоненко покинув Україну наприкінці минулого року на автомобілі Мерседес р.н. ВС 0001 ХН, разом з Віктором Деркачем (за кермом). А повернувся разом з Романом Серетком (за кермом) на тому ж авто.

Виявилося, що авто зареєстроване на компанію ТОВ "Холдинг "Гранд Готель". Компанія належить дружині відомого львівського підприємця і депутата Григорія Козловського, який був власником "Винниківської тютюнової фабрики". До того ж Серетко, який завозив заступника гепрокурора в Україну, є охоронцем Козловського.