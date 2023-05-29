Іран має прямий шлях для відправки зброї та дронів до Росії, - CNN

Маршрут через Каспійське море, яким Іран може передавати РФ зброю і дрони (фото: cnn.com)

Іран має можливість постачати в РФ зброю, у тому числі дрони типу Shahed, Каспійським морем, яке забезпечує прямий шлях між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначають експерти, у міру поглиблення співпраці між двома Москвою та Тегераном каспійський маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль та мінометних снарядів, які російський уряд закупив у Ірану для підтримки своєї повномасштабної військової агресії проти України.

Згідно з моніторинговими даними, судна в регіоні все частіше стають "темними", що свідчить про зростання прагнення приховати переміщення товарів, йдеться в публікації.

У 2022 році дані Lloyd's List Intelligence виявили вересневий сплеск кількості прогалин у даних стеження за судами на Каспії. Це сталося невдовзі після того, як Київ та Вашингтон заявили, що минулого літа Москва купила безпілотники у Тегерана.

Минулої осені побільшало використання РФ іранських безпілотників, у тому числі проти критично важливої енергетичної інфраструктури в Україні.

"Немає жодного ризику для іранського експорту в Каспійському морі через межі країн - у них немає можливості або мотиву забороняти такого штибу обміни", - заявляє провідний аналітик розвідки в компанії з безпеки EOS Risk Group Мартін Келлі.

Зазначається, що Азербайджан, Туркменістан та Казахстан є іншими країнами з портами на Каспійському морі, і, додає аналітик, це "ідеальне середовище для того, щоб ця угода не зустріла опору".