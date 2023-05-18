Прес-служба Офісу президента не повідомляє про зустріч Лі Хуея з Володимиром Зеленським

Голов Офісу президента України Андрій Єрмак провів брифінг щодо поточної ситуації з безпекою в країні для китайської урядової делегації на чолі зі спеціальним представником уряду КНР у справах Євразії Лі Хуеєм, повідомила прес-служба Офісу президента.

Єрмак висловив подяку за підтримку Китаєм суверенітету та територіальної цілісності України. «Він наголосив, що наша держава поважає недоторканність кордонів інших країн, як це передбачено Статутом ООН. Керівник Офісу президента наголосив, що Україна, захищаючись від агресора, який вчинив неспровоковане вторгнення на нашу територію, діє виключно в рамках норм міжнародного права та Статуту ООН», - повідомляє прес-служба.



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18.05.23 Зеленський зустрівся зі спецпредставником Китаю, - Bloomberg

"Від кризи немає панацеї", - заявив Лі президенту України, згідно з повідомленням, опублікованим МЗС Китаю. Лі також сказав, що Китай допоможе Україні "у межах своїх можливостей". У повідомленні не сказано, що говорив на зустрічі Зеленський.

За його словами, Україна прагне встановлення сталого і справедливого світу, відновлення своєї територіальної цілісності, як це передбачає українська формула миру.

Єрмак та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба докладно розповіли про десять пунктів формули миру Володимира Зеленського.

Як зазначив глава Офісу президента, оскільки агресія відбувається на території нашої держави, то український мирний план містить вичерпні відповіді на всі виклики, які створила ця війна. «Ми зацікавлені в тому, щоб Китай був залучений до реалізації української формули миру», - наголосив Єрмак.

«Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов та заступник керівника Офісу президента Роман Машовець поінформували членів урядової делегації КНР про ситуацію на фронті, втрати ворога та нещодавні масовані ракетні атаки Росії на об'єкти української цивільної інфраструктури та викликані ними жертв серед мирного населення. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець розповів про українських бранців - цивільних та військових, яких утримує Росія. Він поінформував про порушення прав цивільних, військових, а також про військові злочини, скоєні РФ», - йдеться у повідомленні.

Радник - уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук окремо зупинилася на незаконному вивезенні російськими окупантами українських дітей та їхньому примусовому усиновленні на території РФ. Вона закликала долучитися до міжнародних зусиль щодо повернення маленьких українців додому, до своїх родин, адже діти - це майбутнє кожного народу.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував китайську урядову делегацію про зусилля України та партнерів - Туреччину та ООН - про продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, яку намагалася зірвати Росія. Він наголосив на важливості забезпечення безперешкодного руху суден зерновим коридором, адже завдяки цьому підтримується стабільність на світовому ринку продовольства та зменшується ризик продовольчих криз у найуразливіших країнах Азії та Африки.

Про небезпеку у зв'язку із захопленням Росією Запорізької АЕС розповіли представникам Китаю міністр енергетики Герман Галущенко та Надзвичайний та Повноважний посол України у КНР Павло Рябікін. Вони зазначили, що перебування на станції російської військової техніки та солдатів, які фактично захопили у заручники персонал АЕС, збільшує ядерні ризики для всього континенту, та зазначили, що Запорізька атомна станція має бути демілітаризована, як передбачає українська формула світу, йдеться у повідомленні.

Прес-служба Офісу президента не повідомляє про зустріч Лі Хуея із президентом України Володимиром Зеленським.



